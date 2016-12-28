台北美福推奢華頂級和牛宴　時令海鮮任選上桌

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）－位於大直的台北美福大飯店，建築裏外奢華引關注，餐廳更是老饕必訪景點。採無固定菜單的晴山日本料理，將於2017年1月1日至3月31日推出冬季限定「晴山火鍋宴」套餐，提供「頂級和牛鍋」及「時令海鮮鍋」兩款供賓客選擇，套餐包含三道推薦餐點、新鮮蔬菜盤、吸滿鮮甜高湯的雜炊及甜點飲品，在寒冷的冬季與摯親好友一同享受精緻的熱騰美味。「晴山火鍋宴」套餐，每位NT$3,800+10%起，兩人同行立即開鍋，訂位專線：02-7722-3393。

看似簡單的日本火鍋，其實最能展現出日本料理的精髓與師傅的廚藝，為保持最完整的食材原味與新鮮度，每道料理都要配合節令更替調整，演繹出不僅賞心悅目更令人驚艷的絕配滋味。說到火鍋，湯頭絕對是主要靈魂，恰到好處的高湯，更能突顯食材的原汁原味。

相傳火鍋從中國傳自日本，因此「晴山火鍋宴」所使用的鍋具特別選用復古煙囪式木炭銅製鍋，純手工打造而成，導熱快速均勻、具有保溫功能，將高溫、耐燒的備長炭放置鍋底加熱，利用煙囪的空氣導流控制溫度，跟一般的火鍋使用電磁爐或瓦斯加熱相比，別有一番風味。

「晴山火鍋宴」的頂級和牛鍋湯頭，以法式澄清湯呈現，採用牛筋、牛絞肉及新鮮蔬果熬製3至4小時候再過濾而成，不添加人工添加物，金黃透澈的高湯香氣十足，濃郁順口。時令海鮮鍋的湯底為更加襯托出當季海鮮的鮮甜，主廚僅用日本頂級柴魚片熬煮，單純湯底在鍋物的加入下，帶出整體更豐富的層次風味。

晴山行政主廚陳裕鴻在鍋物食材的挑選也絲毫不馬虎，選用美國prime等級的極黑和牛及澳洲9A+等級以上的和牛，肉質細膩柔軟、油花分布均勻；海鮮部分除了使用日本進口的海鮮外，陳主廚更是親自至市場挑選當日入港的現流海鮮，澎湃蝦蟹或珍貴魚類，依當日採購的新鮮漁獲，採無固定菜單呈現。

此外，吃完火鍋讓人意猶未盡的雜炊是使用來自台東的林龍山冠軍米，晶瑩剔透的米粒，烹煮時香味四溢，放入火鍋最後的湯底裡一同熬煮，吸足精華的鮮甜，讓人一碗接一碗，意猶未盡。