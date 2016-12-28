莉亞公主曾淪毒海 能文能武傳奇謝幕

美國女星嘉莉費雪心臟病發後今天辭世，享壽60歲。1980年代受藥物成癮所擾的她，除了在「星際大戰」系列電影以莉亞公主一角走紅，本身也是編劇、作家兼演說家，多才多藝。

美聯社報導，嘉莉費雪（Carrie Fisher）是歌星艾迪費雪（Eddie Fisher）和好萊塢女星黛比雷諾（Debbie Reynolds）之女。父親後來於1958年為了女星伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）拋棄妻女，名人婚姻破碎消息躍上各大媒體版面。

年少成名的嘉莉費雪曾受藥物成癮及躁鬱症所擾。嘉莉費雪近年來復出，為演藝事業錦上添花。以下是法新社摘出的生涯亮點。

●演員

嘉莉費雪因在原始「星際大戰」（Star Wars）三部曲飾演莉亞公主（Princess Leia）而家喻戶曉。

其他大銀幕作品包括「福祿雙霸天」（The Blues Brothers）、「穿一隻紅鞋的男人」（The Man with One Red Shoe）、名導伍迪艾倫（Woody Allen）的「漢娜姊妹」（Hannah and Her Sisters）、「死亡約會」（Appointment with Death）、「肥皂拼盤」（Soapdish）及「當哈利碰上莎莉」（When Harry Met Sally）等。

她也活躍於小螢幕，除了演過「師奶當家」（These Old Broads）等若干電視電影，也參與演出「宅男行不行」（The Big Bang Theory）、「我家也有大明星」（Entourage）、「慾望城市」（Sex and the City）和「單身毒媽」（Weeds）等影集。

她最近還在亞馬遜（Amazon）影集「大禍臨頭」（Catastrophe）中飾演母親一角。

●劇本醫生（script doctor）

她不只是許多人難以忘懷的莉亞公主，生前也是影壇炙手可熱的「劇本醫生」之一，是「虎克船長」（Hook）、「致命武器3」（Lethal Weapon 3）、「修女也瘋狂」（Sister Act）、「驚聲尖叫3」（Scream 3）、「危機總動員」（Outbreak）和星戰前傳等眾多賣座電影幕後的無名英雄。

創造星戰的大導演喬治盧卡斯（George Lucas）也曾聘請她，為影集「百勝天龍」（Young Indiana Jones）擔任劇本醫生潤飾劇本。

●作家

嘉莉費雪也是以半自傳小說聞名的暢銷作家，作品中談及個人在藥物濫用、心理疾病及複雜家族史中掙扎的心路歷程。

她1987年出版的「來自邊緣的明信片」（Postcards from the Edge）後來改編成電影，還獲奧斯卡提名2大獎，包括梅莉史翠普（Meryl Streep）的最佳女主角獎。嘉莉費雪在文中諷刺自己的演藝生涯、談及與藥物濫用的奮戰、以及母女關係。

她最近曾巡迴宣傳新書「公主日記」（The Princess Diarist，暫譯）。這本書是根據她在拍攝星戰電影時期的日記，當中爆料自己與劇中男星哈里遜福特（Harrison Ford ）有過一段情。