新竹豐邑喜來登寒假春節優惠住房

寒假最適合國人規劃家庭出外旅遊，新竹豐邑喜來登近半年打造兒 童遊戲室及主題房，吸引許多家庭入住遊玩，舒適安全的環境與貼心 的服務皆帶來賓客熱烈的反應。飯店為回饋民眾的支持，即日起至2 017年1月12日止推出「寒假優惠住房專案」限時販售回饋價，平假日不加價， 小家庭入住享有免費兒童早餐，於春節期間入住更有同樂活動供房客 免費參與。

新竹豐邑喜來登大飯店自即日起至2017年1月12日止推出 超值「寒假優惠住房專案」，入住期間自即日起至2017年3月3 1日止，於飯店官網「線上訂房」限時販售，內容包含入住高級客房 乙晚、盛宴自助早餐兩客及DIY休閒活動券一張， 另贈兒童備品一份，為體貼小家庭入住，六歲(含)以下之 兒童可免費享用盛宴自助早餐(最多供應兩位兒童用餐)，賓客可選 擇平日或假日入住(以上住房專案恕不適用於12/31及1/ 28-1/30期間入住)。

另外，寒假春節期間飯店也精心策劃館內休閒活動，凡是來到飯店的 賓客都可以參與飯店規劃的親子活動，包括「喜迎春同樂園遊會」、 「DIY手作藝術家」、「親子童話時光」、「喜波波迎春見面會」 、「上海灘‧小小幸運王」等。春節初一至初三晚間更特別於飯店禮 堂舉辦「夜上海‧復古之夜」，內容包含舞蹈、雜耍、 花式調酒表演及趣味遊戲等，免費提供房客及用餐貴賓前來同樂。