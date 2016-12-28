南韓政府開放多元歷史課本　打臉朴槿惠

(台灣英文新聞/綜合外媒報導) 南韓政府27日公告，撤回朴槿惠執政時的標誌性政策，將不強制各級學校使用「國編版」歷史課本。

這項政策在2015年10月以行政命令宣布，引發輿論沸騰。政策原定2017年開始，韓國所有中學、高中都不得使用民間出版社發行的歷史課本，應改用政府統一編制的「國編版」課本。

朴槿惠當時表示，推動統一的國編教材，得以修正民間「檢定版」各版本課本內容錯誤、有偏向性的問題，培養韓國學子的愛國心。

遭彈劾凍結 政令踩剎車

韓國教育部於昨日反轉宣布，開放各級學校使用民間歷史課本。貌似為了挽回一點顏面，教育部補充，明年度仍會在部分地區試驗使用「國編版」教科書，自願參與的學校將可獲得獎勵。教育部長李俊植表示，為了確保歷史教育的自主性，包容多元史觀，以及確定各家歷史課本品質，2018年起各學校可自行選擇使用國編版、民間版課本。

朴槿惠自12月9日國會通過彈劾案後，就被凍結總統職權，目前只待憲法裁判所（憲法法庭）審理。全案預計會在2017年春天審理完畢，如果彈劾案裁定通過，南韓應在60日內選出繼任總統。

朴槿惠所屬執政黨新世界黨（Saenuri）在國會掌128席次，彈劾案時接近半數朴的同黨議員贊成彈劾。紐約時報報導，今日更有29名議員宣布脫離新世界黨，自組新的保守派政黨，備戰2017總統大選。

統一教材 統一史觀？

不少批評認為，朴槿惠提出國編版歷史課本，是利用權力導正她父親朴正熙的歷史評價。

2015年，時任教育部次長金載春表示，有許多民編歷史課本在韓戰的歷史定調上，曖昧地描寫「南北韓雙方都有責任。」，他補充「民間課本上描述南韓『獨裁』的次數比北韓『獨裁』要多，會影響南韓國民對南北韓的認識。」

另外，民編課本亦觸及韓戰時南韓大量殺戮一般市民的敏感議題，仔細描寫南韓1960~1980年代民主化推動始末，對抗當時李承晚、朴正熙、全斗煥總統的「獨裁」執政。並且，也不避諱地點出朴正熙在日本殖民時期的親日背景。

南韓政府去年回應，民編課本在意識形態上偏頗，國編課本會讓南韓學生為本國歷史「感到自豪」。

國編版草案公布後.....

上月，政府公布了國編課本草案，內容大力褒揚朴正熙時期經濟飛速成長，對其任內打壓民主、迫害異議人士的行為卻草草帶過，引發在野黨大力抨擊，許多地方教育機關堅決拒用新版國編課本。面對種種壓力，南韓教育部不得不踩剎車，再次開放使用民間歷史課本。