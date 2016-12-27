富邦證券首次榮獲 國際媒體《IFM》2016台灣最佳券商獎

富邦證券捷報不斷，榮獲《IFM》國際財經雜誌(International Finance Magazine)「2016 台灣最佳券商 Best Brokerage House Taiwan 2016」殊榮，顯示面對全球金融轉型之際，富邦證券以發展財富管理、金融科技及提供多元商品的策略，深獲國際專業媒體肯定。

《IFM》國際財經雜誌（International Finance Magazine）總部設於倫敦，提供全球讀者可信賴的財經新聞及金融專業分析報導，全球超過185個國家閱讀，主要報導以財經相關資訊，如銀行業、資產管理、財富管理等綜合金融議題為主，連續五年的Financial Awards是由雜誌社以外部機構之投票及內部專家團隊評選，選出該區域國家獲獎的金融企業，富邦證券首次參加就獲得「2016 台灣最佳券商」的殊榮，堪稱實至名歸。

面對全球金融轉型之際，富邦證券經紀業務維持穩健成長，2016年1至11月現貨經紀業務市佔率5.2%，穩居市場前三名，並大力發展財富管理業務，截至11月止，該業務之營收佔比已大幅成長76%。富邦證券表示，財富管理業務表現亮眼，主因在於富邦證券以客戶為核心出發，提供完整境外平台(OSU)提供多元理財商品，運用金融科技提供適切的金融商品，結合專家團隊諮詢服務，創造「有感」的客戶服務，是業績大躍進的主因。

富邦證券指出，因應金融局勢的改變，引進多元商品以滿足客戶需求，其中，於境外尚未引進台灣之基金就高達174檔，超越業界，富邦證券已是業界少數能夠提供媲美國際級私人銀行服務的券商。有了多元商品，富邦證券透過大數據的巨量且精細分析，依據客戶的部位與需求精緻劃分，提供適切的金融資訊與商品，並主動偵測市場即時事件分析，透過富邦證券M+VIP、理財專員將重要訊息即時傳遞，協助客戶有效控制事件風險，提升投資效益。