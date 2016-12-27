期交所舉辦「105學年度博碩士期貨與選擇權論文獎學金獎助活動」

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)為鼓勵博碩士研究生撰寫以期貨與選擇權為主題之學位論文，並藉此培育期貨市場專業人才，特舉辦「105學年度博碩士期貨與選擇權論文獎學金獎助活動」。

期交所為培養更多優秀學術人才從事期貨市場之研究及善盡企業社會責任，自去(2016)年首度辦理以來，已連續2年辦理博碩士期貨與選擇權論文獎學金獎助活動，由於成效良好，故明(2017)年持續辦理「105學年度博碩士論文獎學金獎助活動」。迄今已有4位博士及51位碩士獲獎，其畢業學校涵蓋台大、政大、中山、中正、中原、文化、元智、世新、交大、長庚、淡江等多所大學。為持續深耕及培育期貨市場研究專才，期交所將持續辦理新一年度的博碩士論文獎學金獎助活動，請有意選定期貨及選擇權議題做為研究主題的研究生及早準備。

依據期交所公布的「105學年度博碩士期貨與選擇權論文獎學金獎助辦法」，獎助對象為105學年度教育部認可之台灣公私立大學院校研究所博、碩士畢業論文，論文主題屬於期貨與選擇權領域者，均得申請。申請人須檢具活動申請書、畢業論文及經口試委員審核通過之證明文件等資料，於明(2017)年7月1日至8月31日期間向期交所提出申請(採郵寄方式，以郵戳為憑)，博士論文獎助名額為10名，每名3萬元獎學金，碩士論文35名，每名2萬元獎學金，獎學金共計新台幣100萬元。歡迎105學年度畢業之博、碩士研究生，學術論文主題屬於期貨與選擇權領域者，踴躍提出申請。

本次活動辦法業已公告於期交所網站（www.taifex.com.tw），歡迎大專院校學生上網查詢及踴躍參與。