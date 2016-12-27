富邦VIX 12/30掛牌上市

國內第一檔VIX期貨指數ETF—富邦標普500波動率短期期貨ER指數股票型期貨信託基金（股票簡稱：富邦VIX、股票代號：00677U）將在12月30日正式於臺灣證券交易所掛牌上市，此檔商品是提供對資產一個短期的保護，且以新台幣計價，直接以證券商戶頭即可交易，投資人在國際事件的黑天鵝來臨前，只要轉換小部分現貨資產至富邦VIX，即可為投資組合帶來高保護，輕鬆避險。

富邦VIX ETF經理人楊邦珩指出，過去投資人想投資此類商品並不容易，目前全球發行的VIX期貨ETF並不常見，即使是金融工具發展最成熟的美國市場檔數也不多，亞洲則只有日本有相關產品，然而，由於近幾年金融市場出現大波動的次數逐年增加，VIX期貨ETF占美股(紐約證券交易所)的交易量比重，從去年平均僅1.16%，至2016年的前11月已經來到2.17%，最高甚至曾經單日突破7%，美國市場交易量前十大的ETF排行榜中，VIX期貨ETF也經常名列其中，由此可見其在全球金融市場的重要性已與日俱增。

此外，過去若想投資VIX相關期貨或ETF，需要赴美開戶或透過國內券商的複委託帳戶投資，甚至需具備專業投資人（PI）資格才可買。楊邦珩說，直接投資VIX期貨時，投資金額需受最小合約規格限制，且投資人須自行調節成分期貨之比重，若想複製VIX期貨指數之表現，須確實執行每日轉倉的操作方式，然而實務上，投資人親自執行每日轉倉的難度較高。現在富邦VIX上市後，由專業投資團隊直接投資近月、次近月VIX期貨，並依循標的指數每日轉倉之操作方式，降低追蹤誤差，且無須保證金管理、無合約到期日等優勢，所以投資人可省去自行轉倉的繁瑣流程。相較於美國市場的VIX ETF，還具備新台幣計價、以台灣交易時間投資可排除時差困擾等優勢。