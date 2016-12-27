機艙中暴力行為無解？大韓航空：多召募男性空服員

在密閉的空中機艙中，如果歷經有人鬧事該怎麼做呢？一次航空暴力的處理失當後，大韓航空(Korean Airline)日前宣布，將調整空服員訓練，以確保未來能「堅定且確實」的應對空中暴力。

上週，曾獲得葛萊美獎的知名美國歌手理查·馬克斯(Richard Marx)，在搭乘大韓航空一架從河內飛往首爾的班機時，目睹另一名乘客動手攻擊空服員和其他乘客的突發事件，然而，在馬克思和其他男乘客介入前，空服員完全處於被動挨打的狀態，無法制服醉酒的乘客。

馬克思指出，當時的情況不僅混亂，也很危險，該名乘客在喝了好幾杯烈酒後失控，而全是女性的空服人員無法控制他的行為，也不會使用機上的電擊槍，在其他乘客協助壓制後，也無法用正確的方式捆綁失控乘客，還讓其掙脫數次，顯示出大韓航空在員工面臨該類情況的訓練十分匱乏。

對此，大韓航空在今(27)日作出回應，承諾將對空服員進行更多的訓練，並將改變空服員全是女性的現況，在未來雇用更多的男性空服員，同時確保每一航班都有至少一名男性空服員執勤，以因應女性力量不足的問題。

除此之外，由於馬克思在其貼文中聲稱空服員不知道如何使用電擊槍，大韓航空解釋，由於守則中規定，電擊槍唯有在「非常緊急」，亦即飛行安全或乘客、機組人員生命受到嚴重威脅時才可以使用，因此，雖然機組人員知道有此一工具卻不敢使用，以後他們會調整使用場合，讓電擊槍成為面對機上暴力行為時，最有效且快速的應變措施。

事實上，大部分私營航空公司在面對無理取鬧或是失控的乘客時，都有自己的一套規範來因應，不過由於一些措施涉及飛行安全，航空公司多半不願透露。