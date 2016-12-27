2017跨年城堡煙火 元旦迎曙光 中賓果送免費住宿

來當「太陽的後裔」，一起迎接2017第一道曙光！新的一年即將到來，熱愛生活的你，一定也受夠了每年一成不變、擁擠難行的跨年晚會，今年，就和朋友、情人一起在理想大地跨年！吉他歌舞、樂團live最嗨，城堡配上高空煙火超有fu，玩樂不斷電，再接著去一望無際的美麗海岸線，聽浪濤、靜心做「理想冥想」一起迎接新年的第一道破曉之光。2017就讓理想大地狂歡開場，感受樂活東台灣的跨年方式！

12月31日晚上八點開始，理想大地為你帶來一系列的精采表演。聽覺上的饗宴，不僅有吉他老師帶來的悠揚音樂，旅客皆沉浸在渡假的慢活愜意中，還有樂團live演唱嗨翻一整晚，配上理想萬坪園區，彷彿置身紐約中央公園的盛大演唱會；視覺上的震撼，則是由歐德兒舞團帶來的多國舞碼，如同環遊世界一圈，帶領你體驗不同國家的風俗民情！而晚會中最讓人興奮、期待的活動，莫過於是賓果大連線了，大家一起玩刺激又歡樂，活動中只要數字連成一條線，即可免費獲得理想大地住宿卷乙張，讓您再一次體驗理想大地的魅力。

迎接金雞年，理想大地飽受歡迎的特色行程就是元旦迎曙光，夜未央時，載著房客驅車來到鹽寮私房景點且獨具風味的古堡下車，一同走向海岸，聽著浪濤、甚至可以摸摸透涼的海水，大家一起坐著「理想冥想」沈澱心靈，當第一道光芒從海平面溢出，就完成一幅安靜而壯麗的金黃美景了！理想提供熱茶、咖啡、點心更暖心，有家人朋友一起陪伴迎接，或笑或鬧，看著冉冉升起的日光，許下新年新希望。理想大地精彩活動從跨年夜一直high到迎接日出，欲和理想大地一起迎全台第一道美麗曙光的旅客，可以選擇參加「揪團冬遊」專案，現在四人同行一人免費，讓你今年的跨年不用再人擠人，還能擁有最特別、最感動的跨年渡假之旅，為自己新的一年展開不一樣的際遇。更多詳細資訊請隨時關注理想大地渡假飯店官網