一切因為總統權力太大！南韓修憲聲浪再起

(台灣英文新聞/綜合外媒報導) 南韓總統朴槿惠在十月中宣布推動修改憲法，成立專責機構研擬憲法修正案，將總統任期改為連任制。當時有批評認為，親信干政醜聞越滾越大，朴槿惠推憲改不過是為了轉移國民焦點。

時隔兩個月的現在，朴槿惠遭國會彈劾下台，儘管她推動修憲的原意仍然不得而知，南韓政壇有越來越多的政治人物同意朴槿惠的修憲主張，削弱總統權力。

然而，現在最大的問題是時間。如果憲法裁判所（憲法法庭）通過朴槿惠彈劾案，南韓須在明年3~5月間選出繼任總統，即使不通過，原定的大選時程落在明年底，實在難以在中間訂定修憲時程。

帝王式總統制

美國外交家雜誌，採訪南韓弘益大學憲法教授Lim Jong-hoon 指出，目前不是修憲的恰當時間，因為政局不穩固、隨時在變化。但他同意體制需要改變。「我們的體制不能有效運作」，Lim認為這主要源於南韓的「帝王式總統制（imperial presidency）」。

1987年修憲後，韓國憲法明定讓總統集內政外交大權於一身，可以任命、解職總理及長官（部長）等官員、向國會提出立法議案、編列預算案等，相對地國會卻很難監督總統，在總統濫權時沒有相應的制衡工具。帝王總統制也是此次朴槿惠能讓親信干政，過目機密資料、決定人事命令的主要原因。

五年制不得連任的總統任期，也影響政策推動的持續性，任期屆滿的總統可能因沒有連任壓力、任意推動爭議性法案，或成為失去政治影響力的「跛腳鴨（lame duck）」。

前新國家黨（Saenuri Party）主席金武星（Kim Moo-sung）向韓國時報表示「不管是誰掌握總統大權，都會因為體制失靈註定失敗。」金武星說「我期待南韓可以在全新的制度下選出新總統。」

在野黨支持修憲

韓國在野黨以國民之黨（People’s Party ）為首，本月11日同意成立專門小組研議修憲案。分散總統職權，可行的替代方案為，任期四年得連任一次的總統制、議會內閣制、或讓總統掌國防外交，總理負責內政的半總統制。

不過若採議會內閣制，韓國動盪的政黨政治勢必會為政局蒙上另一層阻礙。漢陽大學政治學教授Kim Sung-soo指出，韓國的政黨多半身受困派系政治，靠政治人物個人魅力、政黨意識形態、地區主義來動員大眾支持，較少反映選民心聲。如果要讓議會內閣制順利運作，必須同步改革選舉和政黨制度，例如增加比例代表制的國會議員員額。

韓國時報昨（26）日報導，包含潘基文、安哲秀、文在寅等韓國政壇角逐總統大位的六位可能人選，都同意進行修憲，但他們對於舉行時間意見分歧。

金武星、金鐘仁（共同民主黨前黨魁）等認為要趁著大選競選期，選民對於公共事務的關注程度上升，立即開始修憲討論。民調僅次於潘基文的文在寅，則表示不能操之過急，應交給下任總統進行憲改。