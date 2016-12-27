聖誕驚魂...世紀大雨7人失蹤 澳洲關閉國家公園

澳洲每到接近聖誕節的時候，就會有大量的降雨，然而今年的降雨強度遠遠大過以往，國家公園內的豪雨成災鬧成洪水，導致7人被水流沖走目前行蹤未明。

澳洲氣象局指稱，這種規模的雨量不常見，大概一個世紀僅會出現兩次，在知名景點艾爾斯岩(Ayers Rock)所在的烏魯汝－卡塔楚塔國家公園，大雨從艾爾斯岩上沖刷而下並形成壯觀的瀑布，而赫然湧現的洪水迫使澳洲北領地州(Northern Territory)的邊陲小鎮金托爾(Kintore)必須進行疏散，撤走數十位居民。

北領地州警方告訴〈美國廣播公司〉(ABC Network)，金托爾已經有大概25棟房屋泡在洪水內，且大水造成該鎮大部分聯外交通中斷，僅剩與西部西澳州(Western Australia)鄰近地帶得以進出；而在艾麗絲泉北部240公里處的小型原住民社區帕潘亞(Papunya)則面臨聯繫完全中斷的窘境。

根據北領地氣象局，金托爾一帶在12月的平均降水量約為110公釐，今年卻降下超過232公釐的雨量，完全翻倍的降水讓人完全猝不及防。

騎警在當地時間早上9點以道路狀況極差為由關閉了國家公園，大水不只造成交通中斷，突然的水流則沖走了前來當地遊玩的旅客。

在艾麗絲泉附近，自行駕車遊玩的三名日本旅客在車內被洪水沖走，其中兩人成功逃出並告訴警方，大水沖擊車體讓車身翻了數圈，他們利用車輛卡在路樹上的時候逃生，不過剩下的一人現在行蹤不明。

除此之外，在聖誕節當天進入國家公園的澳洲家庭目前也處於失蹤狀態，國家公園的騎警已經動用直昇機從空中搜索，仍然一無所獲。

擁有艾爾斯岩的烏魯汝－卡塔楚塔國家公園是澳洲最熱門的觀光景點之一，每年吸引超過30萬的遊客，目前已經重新開放，不過搜救行動仍在進行中。