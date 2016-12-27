2016年即將到尾聲，今年陽明山天籟渡假酒店感恩回饋，在2016年的最後一日，將送出免費萬元住宿券、和風溫泉券、主廚精選午餐券等好禮，且結合日本和風祭活動，在2017年的頭一天，提供雪國溫泉免費泡湯名額，並邀請日本舞老師現場表演與教學，陪伴所有到訪的遊客度過充滿東洋氣質的第一天。

跨年派對迎新年 抽頂級住宿與泡湯券

元旦假期天籟為旅客準備了迎新派對，要與到訪的旅客一起揮別2016迎向全新的一年，12月31日晚間十點開始，於藍鵲閣準備了跨年夜未眠派對活動，凡當日住客皆可享有免費入場資格，除了有主廚精選的派對輕食小點、甜點、水果以及兩款分別含酒精與無酒精的punch飲品免費享用之外，還有價值3萬元住宿券可以拿，參加賓果遊戲成功連線者，可獲得天籟深受顧客喜愛的草山客房住宿券好禮贈送給幸運兒。

天籟不單讓旅客靠運氣，還企劃了一系列互動PK競賽，讓參加派對的大小朋友可以動動筋骨憑著真本事拿大獎，冠軍可獲得天籟價值3萬元的尊爵套房頂級住宿券、亞軍與殿軍分別也可獲得草山客房平日住宿、風雅湯屋雙人泡湯券，多項超值好禮陪伴旅客歡度跨年的歡樂氣氛；跨年倒數時還可和其他遊客一起感受倒數計時的氣氛，並在天籟精心準備的璀璨煙火下迎接2017年!

每日前50名 免費體驗日式雪國溫泉

2017年的第一天要怎麼渡過呢?陽明山天籟提供給熱愛溫泉的泡湯客出遊新提案，於1月1日、2日兩天，天籟提供免費進場泡湯的機會，每日開放50位旅客免費入場泡湯，早上7點鐘準時進場，並加碼贈送絢彩廳午餐8折優惠，新春第一泡，洗去舊年的疲憊煩悶，為您注入滿滿元氣!陽明山天籟露天風呂區在跨年期間還特別打造雪國溫泉，營造出白雪紛飛的氣氛，引進符合環保科技的人造雪花機，每日於10:30、14:00、16:00造雪，不需出國在台灣也能享受一邊泡湯一面賞雪的愜意感，彷彿身歷於日本名湯之中。

文化體驗 動靜間體驗日本舞踊的優雅

延續天籟和風祭的活動，於1月1日下午4點，天籟特別邀請擁有指導級師資的日本舞踊舞者，獻上含有祝賀寓意的舞碼，在日本，舞踊是淑女必修課程，且列入家庭教養之中，因此相當風行，也十分能代表日本文化，直至現今，仍是日本文化中不可或缺的項目，舞踊結合了「舞」和「踊」，屬於一種動、靜之間的精粹樂舞藝術，將歌詞中的喜、怒、哀、樂透過動靜之間的舞蹈步伐呈現；師資級的舞者在表演結束後，也將現場帶領旅客一同手舞足蹈，跟著專業老師的指導與協助，一個動作、一個動作舞動身體，一同展現舞姿進入日本舞踊優雅的領域。

更多跨年檔期相關活動或天籟和風祭訊息，可詳閱陽明山天籟渡假酒店官網：www.tienlai.com.tw， 或逕洽飯店02-2408-0000查詢、預約。