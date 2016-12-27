中國東、南海行動多　遼寧號航母行經東沙引關注　

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國防部26日表示，中共遼寧號航母由5艘作戰艦護衛下，25日晚上8時沿台灣東南防空識別區外20海里經巴士海峽航行，26日下午14時經東沙島東南海域續向西南航行，執行跨海區訓練任務，國防部將持續掌握其未來行動。

同日，日本海上保安廳巡邏船確認，當地時間10時40分左右，3艘中國海警船先後駛入釣魚台附近的「日本領海」，並在巡航約1個半小時後，進入了領海外側的毗連區。

報導稱，這是2016年以來中國公務船第36次駛入「日本領海」，上一次則發生於11日。

中國國家海洋局網站隨後也公布，由海警2401、2502、35115艦船編隊，26日在釣魚台海域巡航。

日前，日本防衛省證實，遼寧號等7艘船艦在東海水域活動，是日本首度看到遼寧號現身東海，25日上午10時通過沖繩本島附近海域，穿越宮古海峽。突破第一島鏈，赴西太平洋演訓，引發台日高度戒備

日防衛省認為中國此舉有意制衡美國總統當選人川普，正關注其動向。川普此前曾與蔡英文總統舉行電話會談，展現了不受「一個中國」原則所束縛的強硬姿態。

大陸航母遼寧艦首度穿越第一島鏈，也意味著大陸的軍事能量不再只侷限在第一島鏈內。軍事專家指出，陸方希望未來能在第一和第二島鏈間遂行作戰，擺脫美方控制，因為目前對美方來說延伸至台灣的第一島鏈，以及橫跨美國關島的第二島鏈，是美軍防衛的前哨，如今被大陸突破，也撼動美方在西太平洋的軍事地位。