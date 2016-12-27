歐巴馬訪廣島與安倍訪珍珠港 美日的二戰和解

日本首相在當地時間26日踏上夏威夷，並即將前往拜訪珍珠港，這是自從1941年日本空襲珍珠港造成2403名美國士兵死亡後，日本首相首次以官方身份拜訪夏威夷。

在1951年日本首相吉田茂以私人身份拜訪珍珠港後，包括日本天皇在內的日本官方人士都曾考慮過拜訪這個美國海軍要地，不過都因為國內右派強大的反對聲浪而作罷。

安倍指出，他將以日本首相和日本國民代表的身份去憑弔突襲中的死者，並希望能與歐巴馬一起宣誓這個世界對和解與未來的期許，不讓戰爭恐懼蔓延，然而，他也說他並不會以日本政府的身份向死難者致歉，只是單純向死者致哀，並鼓勵歷史反省，就像歐巴馬在今(2016)年五月拜訪廣島時一樣。

今年五月，歐巴馬訪問廣島，這是在1945年美國於這個都市投下原子彈，並造成至少9萬人死亡後，美國第一次有總統訪問這個城市。

歐巴馬不僅在安倍的陪同下造訪廣島和平紀念館，還安排與2名核爆倖存者會面，並跟他們擁抱，這個擁抱的畫面在日本社會激起重大迴響，根據民調，絕大多數民眾不只歡迎歐巴馬，大多數人更認為有沒有道歉其實不是那麼的重要。

這次，角色對調，當安倍抵達夏威夷的時候，歐巴馬也會同行，與安倍一起參觀亞利桑那號戰艦紀念館，該艦在珍珠港事變被日軍擊沉，伴隨它沈沒的還有1177名美國海軍士兵，在1962年成立紀念館後，水下的沉艦中依然有死難官兵的遺體，這促成日後船隻進入珍珠港時要向亞利桑那號行禮的傳統。

參觀完紀念館後，安倍也與歐巴馬一同前往紀念公墓致哀，其後將在夏威夷舉行歐巴馬卸任前的最後一次美日高峰會。

對日本而言，是否就二戰道歉仍然是政治問題，由於安倍與國內右派民族主義者的緊密連結，過去一直無法想像安倍會安排這樣的行程，去(2015)年安倍才就日本於戰時徵用韓國婦女擔任慰安婦致歉。

不過，隨著歐巴馬的離開、川普的即將上位，在大聲疾呼日本必須負擔自己國防的川普面前，美日關係似乎也開始出現更多的不確定性，這或許也是安倍急於在歐巴馬卸任前拜訪夏威夷的重要原因之一。