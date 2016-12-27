別當健忘的消費者　2016 十大黑心食品總回顧 （下）

（台灣英文新聞／台北綜合報導）近年來食安風暴不間斷，消費者開始注意自身「飲食」的安全，為了讓民眾能隨時查詢食品安全和衛生資訊，食藥署的「食安資訊百貨專櫃」8月底時正式開幕，民眾可上網查詢食品業者資訊，也有應景節日專區，未來還希望結合地理資訊系統，民眾走到哪裡查到哪裡。

至於今年到底發生哪些食安問題呢？以下台灣英文新聞為您整理出2016十大食安事件總回顧（下）：

6.消基會驗出薑黃粉含鉛量超標

消基會12月5日公布抽驗市售薑黃粉，其中竟驗出損害神經系統的鉛達1600ppm，為標準值的800倍，60公斤成人吃逾0.14公克（約1/16茶匙）就超標，當中還含鉻380ppm，懷疑攙工業用成份。

消基會補充，「鉻酸鉛被列為第二類毒性化學物質，有致腫瘤、生育能力受損、畸胎、遺傳因子突變或其他慢性疾病等作用，只能在工業上使用，絕不可添加於食品中。」

鉛的問題則是，可能會影響孩童的腦部發育以及傷害神經系統，導致產生智能下降、生長遲緩與過動等問題；而成人鉛中毒時，則會出現肌肉及關節的疼痛與高血壓、頭痛和頭昏眼花的情形，影響記憶力與注意力。

7.岱山酒廠 以調和酒假冒釀造酒販售

台中地檢署在8月30日晚間會同財政部國庫署、台中市政府、彰化縣政府；基隆市政府的財政局人員，前往岱山酒廠股份有限公司搜索，共查扣酒類27種、1萬1487.3公斤、打蓋機5台、注酒機4台及各式製酒香料等。

檢方調查，岱山酒廠股份有限公司陳姓負責人以台中太平為生產假酒基地，並以泰白酒香料、甜味劑、橡木萃取液等，混入酒槽內調製成假冒釀製葡萄酒、高粱酒、米酒、威士忌等酒類出售。

8.湯圓使用工業用染劑

台中市政府衛生局於11月中派員到餐飲店、販賣業處抽驗紅白湯圓，除檢驗一般常規「色素、防腐劑」，並增加非法的「法規外色素、硼砂」項目，以全面性把關，結果發現有業者使用工業染料「鹽基性桃紅精」。

「鹽基性桃紅精」是工業染料，若人體接觸過量可能造成肺部、喉嚨、鼻子與腸胃道黏膜的刺激與不適，甚至排出紅色尿；因其易被違法添加使用在製作糖果、蛋糕或壽桃、麵龜、湯圓等食品染色，呼籲民眾儘量別選購顏色過於鮮豔的食品。

9. 工業用鹼浸泡海產

彰化檢方獲報有化工業者販賣工業用鹼給攤商等，在泡海帶時取代食品級碳酸鈉。11月16日進行搜索發現，業者涉嫌將工業用鹼販賣給傳統市場之攤商、自助餐店，而攤商、自助餐店再用工業用鹼取代食品級碳酸鈉，用來泡製魷魚、海帶等食品，再販賣給消費者。

食品級碳酸鈉大多用於泡製魷魚、海帶等製品，讓體積膨脹，至於工業用鹼價格約只有食品級碳酸鈉的一半，不過由於屬工業級原料，其中重金屬含量等成分可能會對人體造成傷害。

10.過期原料製醬料

桃園市衛生局9月1日與衛福部食品藥物管理署，查獲「台山食品醬園行」使用過期11個月的食品添加物（食用紅色40號）及過期兩個月的原料（紅麴精）添加於番茄醬、甜辣醬、辣椒醬、辣豆瓣醬與醬油等成品、半成品計11項品項，販售到北台灣夜市、早餐店、小吃店等。

更多豐富內容請見下一篇：2016 十大黑心食品總回顧 （上）