美研究：分布數量銳減 獵豹全速奔向「滅絕」

(台灣英文新聞/綜合外電報導) 獵豹是世界上最快的哺乳類生物,但近期一項發表於美國國家科學院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences)研究顯示,目前只剩7100隻獵豹存活於世。

獵豹數量大減的原因是牠們的分布距自然保護區太遠、和人類的衝突日增。研究人員呼籲,應該盡快將獵豹重新分類,從「易危」(Vulnerable)等級改為「瀕危」(Endangered)等級。

根據研究,目前僅存的獵豹超過半數生活在非洲南部,分布橫跨六個國家。亞洲獵豹則近乎絕跡,僅剩伊朗一帶還有一支獵豹族群現蹤,但族群內個體也不超過50隻。

獵豹的分布範圍實在太廣泛了,牠們有77%的棲息地落在國家公園或自然保留區外。因此,這些大貓不得不與人類爭地,隨著棲息地一片片被農用開墾、賴以維生的野生動物也因人類狩獵銳減,獵豹在生存邊緣掙扎。

單是辛巴威,獵豹數量在短短16年內從1200隻減至170隻,主要原因就是棲地土地利用的大幅改變。

研究者指出,長期以來大眾都忽視獵豹面臨的生存威脅。

英國倫敦動物學會(Zoological Society of London)Sarah Durant 接受BBC採訪表示:「獵豹實在太神祕、太難以捉摸了,人們很難蒐集相關物種資訊,也因此低估了大貓們的生活困境。」

Durant 是研究的第一作者,他指出「獵豹需要大範圍的生活空間,再加上種種威脅,都加速牠們滅絕的速度。」據BBC今年初的報導,威脅除了棲地改變、獵物減少,近來因應波斯灣沿岸國家需求,還有不肖人士大量走私獵豹幼獸。

在黑市,一隻小獵豹的價格甚至哄抬到1萬美元。獵豹保護基金會(Cheetah Conservation Fund)統計,過去10年有1200隻小獵豹被走私出非洲,但其中85%禁不起長程的顛簸,在旅途中死亡。

近期在南非舉行的華盛頓公約會議中,各國政府同意採行新的措施打擊幼獸走私問題,嚴禁大眾透過社群媒體來廣告、銷售獵豹。

「誘因導向保育」,治標治本?

以上辦法僅治標不治本。如果要根本解決獵豹生存危機,應該認真思考區域保護的程度以及範圍。

Durant主導的研究同時要求,大眾應翻轉對於「保育」的認知。保育不僅是劃定範圍保護,更應鼓勵「誘因型」的保育方法。具體來說,就是聘用地方社區共同保護物種。

研究的共同作者,國際護虎組織Panthera的Kim Young-Overton表示「這項研究的另一項貢獻大概是確立,僅僅保護保留區是不夠的。」他接續說「如果不想永遠地失去獵豹這項珍貴物種,我們在腦海中應該要有更完整的保育圖像,涵蓋所有保護區內外的獵豹棲地。」

作者群認為,獵豹正一步步加快走向滅絕,他們大聲呼籲國際自然保護聯盟(IUCN)盡快把獵豹更新到「瀕危物種紅色名錄」裡,如此一來才能提升大眾保育意識,匯集所有的國際資源。