別當健忘的消費者　2016 十大黑心食品總回顧 （上）

（台灣英文新聞／台北綜合報導）近年來台灣食安問題不斷，從2011年塑化劑、2013年毒澱粉、2014年餿水油，涉案食品業者不乏國內大廠，台灣從觀光客眼中的美食王國，搖身一變成為黑心食品製造國。政府部門開始從各個角度檢討台灣食安治理機制、著手制定新法並加強稽查，消費者也漸漸明白自己的飲食健康要自己把關。

以下台灣英文新聞為您整理出2016十大食安事件總回顧：

1.進口燕麥片驗出農藥殘留

衛福部食品藥物管理署5月初抽驗市售36件燕麥片產品，有10件燕麥片驗出含有嘉磷塞，含量為0.1ppm（百萬分之一）到1.8ppm。其中不乏多款知名通路賣場所販售的麥片，包含大潤發、家樂福和好市多等。

農藥嘉磷塞(glyphosate)，俗稱年年春，為有機磷化合物類農藥，為廣效型的除草劑，對植物具高度毒性，不過對動物毒性極低，但大量服食嘉磷塞則對口腔、咽喉黏膜造成強刺激性，中毒嚴重時會因呼吸衰竭死亡。由於嘉磷塞本身對動物毒性低，大量服食嘉磷塞成品所造成的傷害，可能與其中所含之添加劑有關。

2.生鮮蝦子、蝦仁驗出二氧化硫、動物用藥等超標

衛生福利部食品藥物管理署1月公布市售生鮮白蝦、蝦子抽驗結果，全台共12件被驗出二氧化硫超標或其他禁藥，連鎖量販店大潤發、家樂福、頂好、裕毛屋等都違規。

共查核199家業者、抽驗231件產品，12件產品不合格的部分，有8件產品（8件蝦子）檢出二氧化硫含量超標、3件產品（1件蝦子、2件蝦仁）檢出禁用的動物用藥-脫氧羥四環黴素及氯四環黴素、1件產品同時檢出甲醛及二氧化硫。

3.漁洋國際將過期海鮮販售至五星級飯店

食藥署5月17日連同檢調查獲新北市「漁洋國際有限公司」，疑涉竄改水產品有效日期，再賣給飯店、海鮮餐廳、熱炒店五星級飯店等業者，搜索時甚至發現過期3年的冷凍蝦子，現場封存產品共33項總計約250公斤。

4.百鮮屋販售過期海鮮，銷往中南部

食藥署於9月9日會同高雄市政府衛生局，稽查高雄市百鮮屋股份有限公司及其承租於源進國際有限公司之冷凍庫，經後續調查發現業者涉嫌將過期4年及未標示日期的水產品共計5萬多公斤違規販售至高雄市、臺南市、臺中市及嘉義縣市之下游業者。

冷凍海鮮最多保存期限為1年到2年間，過期後本來就不能再吃，但食藥署竟查獲海靈菇於民國101年7月11日就過期，業者在今年的5月26日還在販售。

除了海靈菇以外，還查到冷凍軟殼蟹、鱈蔘斑、草蝦、飛卷板、鬼頭刀魚片、冷凍圓鰭魚及鮑魚已經逾期。

5.消基會驗出市售油品含苯

消費者文教基金會於9月份時檢驗市售調和油，發現「得意的一天」的6件調和油產品，皆含有微量致癌物「苯」，其中「國民黃金健康調合油」、「國民養生99健康調合油」和「強棒健康調合油」等3款油品，苯濃度高於5ppb。

苯是一種被廣泛使用的化學物質，它可自然生成或由人工製造出來。吸入苯會造成困倦、暈眩，甚至失去意識。長期暴露會影響骨髓而造成貧血與白血病。

但食藥署食品組卻發表聲明表示，認為這次檢測市售油品含的微量苯，都在文獻調查研究的範圍內，也排除製程中人為添加或污染，經致癌風險評估，致癌風險低於百萬分之一，顯示沒有致癌風險，也決議不需訂定食用油的「苯」限量標準；且依據文獻研究顯示，食用油脂中可能會含有微量苯，但並非應關注的污染物質。

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