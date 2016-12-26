熱鬧歡樂除夕夜 百桌圍爐迎「吉」年

除夕全家團聚圍爐是農曆過年時，華人社會中相當重視的傳統習俗， 隨著時代轉變，現在越來越多家庭選擇到飯店享受圍爐餐宴迎接新年 到來；因此，台中金典酒店今年特別應景雞年到來，要帶給大家一個 歡樂的除夕夜，除了推出菜色豐盛的除夕圍爐宴之外， 酒店大廳將有小丑汽球、魔術表演等活動，另外，近百桌的宴會廳將 有舞獅賀新春和歌唱節目、神奇泡泡秀等精彩表演，炒熱春節氣氛。

除夕圍爐中一定少不了豐盛的菜色，以精緻中式料理著稱的15樓金 園中餐廳，在除夕夜推出圍爐桌菜，菜色包含乳豬拼盤、御膳佛跳牆、 海鮮沙拉龍蝦、龍膽石斑、藥膳燉草羊等，讓大家可以在輕包廂中享 受屬於闔家團聚的時光；另外也有6人份，以及個人年菜套餐和素食套餐。如果想要感受熱鬧的過年氣氛，那台中 金典酒店13樓宴會廳的百桌圍爐宴絕對是最佳選擇，包含乳豬拼盤、乾燒海虎大蝦、原只鮑貝扣海參銀杏 、黃金松葉蟹寶、元氣蟲草花燉雞等菜餚；並和近百桌的朋友們一起 圍爐同慶，欣賞舞台上精彩的表演及現場摸彩活動，讓迎接雞年的除 夕圍爐宴上，有得吃、有得玩、有得看，絕對熱鬧！

另外，如果想要品嚐不同風味的自助百匯，12樓(木百)麗廳則推 出圍爐方案，並開設17: 00及19:30兩個時段，讓更多朋友能和家人一同圍爐！此外， 12樓蘿拉牛排館及金典鐵板燒同樣加入圍爐行列，推出除夕套餐組合，提供美國特級牛小排、伊 比利豬等多種選擇。不僅如此，台中金典同步推出「除夕圍爐住房專 案」，可入住精緻客房，並可享有兩客自 助早餐及兩客(木百)麗廳自助圍爐晚餐，如是小家庭則建議可選擇豪華家庭房，則享有四客自助早餐及四客( 木百)麗廳自助圍爐晚餐。