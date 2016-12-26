期交所舉辦「2017全球股匯期市投資展望理財講座」，吸引逾200位投資人參加

為協助投資大眾透視與掌握明(2017)年全球股匯期市之投資展望與相關熱門投資標的，臺灣期貨交易所(以下簡稱期交所)與國內專業財經媒體非凡電視台共同舉辦「2017全球股匯期市投資展望理財講座」。本次座談會於12月26日晚上6時30分假台北福華文教會館前瞻廳舉行，邀請包含非凡新聞台主播胡睿涵小姐、富邦投信量化及指數投資部主管廖崇文協理、永豐銀行金融市場處黃意晴協理及群益期貨顧問事業部林昌興協理等財經專家主講，共吸引逾200位投資人參加。

本次講座第1場專題由非凡新聞台主播胡睿涵小姐主講「金融市場變動下的股市大趨勢」。胡睿涵表示，預期未來幾年美國將陸續升息，對全球股匯市將產生重大影響，例如資金回流美國、美元以外貨幣可能面臨貶值及原物料價格波動加大等，投資人需留意歐元、日圓與人民幣等貨幣，及歐股、日股及陸股可能受到之影響。第2場專題由富邦投信廖崇文協理主講「臺灣期貨市場新亮點：印度50期貨及東證期貨」，廖崇文表示，期交所考量國人投資趨勢，繼去(2015)年12月推出首宗境外股價指數期貨商品─東證期貨後，今年11月再度推出以印度國家證券交易所旗下知名指數─Nifty 50指數為標的之印度50期貨，期交所推出印度50期貨及東證期貨後，開啟國內投資印度及日本股市另一便利管道，並均以新台幣計價，提供投資人更多元之交易機會，在投資印度與日本時更加上手。

本次講座第3場專題由永豐銀行黃意晴協理主講「國際匯率變動的投資方向」，黃意晴指出，美國總統選舉結果在11月底定後，對全球股市及匯市帶來許多影響，其後續效應仍在持續發酵中。會中，黃意晴對美元、歐元、日圓及人民幣之短、中、長期走勢及投資機會進行深入剖析，並提供對應之匯率期貨交易策略。第4場專題由群益期貨林昌興協理主講「匯率期貨及選擇權操作策略」，林昌興表示，人民幣、日圓及歐元為臺灣外匯市場主要之交易標的，而近年前揭貨幣時有波動，具有匯率避險及交易需求之企業或投資人，可善用期交所陸續推出之6項匯率期貨及選擇權(包括大小美人期貨、大小美人選擇權、歐元兌美元期貨及美元兌日圓期貨)，建構對應之交易及避險策略。

近年期交所新商品推陳出新，去年7月推出首宗匯率期貨—人民幣匯率期貨後，更加速商品種類的多元化，共推出包括首宗境外指數商品—東證期貨，及接續推出人民幣匯率選擇權、印度50期貨、歐元兌美元及美元兌日圓匯率期貨等，期以多樣化的新商品滿足市場避險及交易需求，並使整體產品線更加完整，當全球股匯市出現波動時，提供豐富多樣之交易機會，交易人可多加了解及運用。