對抗黑天鵝！分散投資風險 海外ETF、海外債券人氣升溫

2016年黑天鵝事件頻傳，引發金融市場波動加劇，台北富邦銀行表示，2017年全球景氣將維持溫和復甦態勢，然而市場仍面臨諸多不確定因素，波動仍大，因此活用各種投資理財工具因應市場多空變化，以及酌量佈局海外債券收取穩定利息，分散風險，是完勝的不二法門。

台北富邦銀行海外ETF/股票的即時交易服務，提供客戶可隨時隨地透過網路銀行、手機APP行動銀行輕鬆下單，交易即時傳送香港及美國市場，投資零時差，且交易結果或市場價格到價亦可由email及手機推播得知，操作便利且能靈活因應市場波動，讓投資契機不漏接，是投資人最佳小幫手，因此備受積極型投資人喜愛。

2016年以來海外ETF交易量，至十月為止，年成長近三成，顯示今年海外ETF交易相較於去年更熱絡，台北富邦銀行表示，主要原因應為能源與金屬礦業類股今年觸底反彈，具投資題材，而各項黑天鵝事件雖為全球經濟局勢投下不確定因素，但創造另類反向與槓桿ETF的投資契機，促使資金流向海外ETF。

而具穩固收益的海外債券，則是穩健型投資人不可或缺的投資配置之一。海外債券為外國政府機構、企業或金融機構所發行，在債券到期之前，會依票面利率定期支付利息給投資人，並於到期時返還債券面額100%本金，相對於股票等商品，投資風險較低且配息固定。台北富邦銀行統計，今年一至七月，海外債券申購量已超越2015年全年度；且截至十月為止，海外債券申購量比去年同期成長七成以上，顯示自今年初以來，海外債券人氣飆升。其中，以信用評等佳、知名度高的跨國科技公司與歐美系銀行等所發行之美元公司債最受歡迎

展望2017年，台北富邦銀行建議，由於仍有多項影響全球經濟及資本市場的不確定因素，市場波動大，偏好短線操作或經驗老到的投資人可透過海外ETF把握市場多空發展；而海外債券部分，建議以知名企業投資等級的美元債券為主流，新年度台北富邦銀行將推出獨賣的海外債券商品，以更低的投資門檻提供民眾更多元的海外債券選擇。