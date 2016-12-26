婚姻平權修法初審通過！立院場外反同人士抗議激動

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）婚姻平權修法初審通過！立法院司法法制委員會周一審查攸關同性婚姻平權的《民法》修正草案，立委郭正亮提出修正動議，將《民法》972條原先的「婚約，應由男女當事人自行訂定」條文保留，新增「同性婚約，由雙方當事人自行訂定」條文，盼降低雙方衝突，全案須經朝野協商。

更進一步說，尤美女所提修正動議，異性或同性之婚姻當事人，平等適用民法及其他法規所定關於夫妻、配偶之規定。

反同婚團體對此表示，不能接受，將反對到底、繼續抗爭，未來將發動公投，並動用公民罷免權。

同一時間，有多名反同婚抗議人士企圖翻越圍牆，《中央社》報導，根據警方統計，截止至上午11時40分，警方依職權對現場約131名民眾行使管束，並聲明並非「逮捕」。

警方強調，依內政法規「警察職權行使法」，對「暴行或鬥毆」、「其他認為必須救護或有危害公共安全之虞」等行為必須進行管束，並應於危險或危害結束時終止管束，最長不得逾24小時。

《民法》第972條是否修正引發爭議不休，現行條文規定「婚約，應由男女當事人自行訂定。」民進黨立委尤美女提案改為「婚約，應由雙方當事人自行訂定」。為化解反同團體壓力，郭正亮再提出修正動議外，國民黨立委許淑華也提出修正動議，改為「男女或同性當事人」，最後按照郭正亮版本通過。

初審通過條文，包括採納尤美女版本的971-1條平等適用原則，異性或同性婚姻當事人，平等適用民法或其他法規關於夫妻配偶之規定，也平等是用民法父母子女、親屬之規定。至於972條，則通過郭正亮版本，保留原「男女雙方」條文，新增第二項「同性婚約，由雙方當事人自行訂定」條文。

至於關於收養小孩的1079之1條，也加入反歧視條款，法院認可收養時，不得以收養者性傾向、性別、性別特質等理由，有歧視之對待。