今白天溫暖微熱 入夜後冷氣團報到

（台灣英文新聞／台北綜合報導）根據氣象專家吳德榮今（26）日在洩天機教室中指出，明(27)日週二鋒面及大陸冷氣團南下，氣溫急遽下降；週三至週五清晨，大陸冷氣團籠罩，各地氣溫偏低；預計最低氣溫將岀現在週三清晨，北台灣沿海空曠地區最低溫將在12、13度左右，都會區也會降至14度上下。中部最低溫也會降至13、14度，南部最低溫則會降至14至16度。

明日至週四迎風面的北部、東半部天氣陰冷，有局部雨。因颱風納坦外圍環流影響，週三、四台灣附近中層水氣增加，中南部因此而雲量增多，也有零星、少量降雨的機率

週五(30日) 白天起至週六(31日)冷氣團緩慢減弱，氣溫小幅回升；東半部有局部雨，北部雲量較多，新竹以南天氣晴朗。週日(1日)氣溫繼續回升。

氣象達人彭啟明今日在臉書專頁上表示，今日天氣預期比週日還要溫暖，陽光普照，各地預期都可以挑戰 27-29度，建議您好好把握今天白天的好天氣，可以多到戶外走走，或是曬洗厚重棉被衣物，接下來晚上開始，天氣要有變化了。

另外，這幾天中南部空氣品質依舊較差，而今明兩天新的一波冷空氣報到，這波一開始有點水氣，但還是偏乾冷，也要注意可能有境外空氣汙染物跟著冷空氣報到，敏感族群還是要多注意。

至於今年最後一個颱風，第26號颱風納坦，已經登陸呂宋島，持續在南海方向前進，下午將進入南海，強度已經降為中度颱風，但預期還是對菲律賓造成嚴重影響，希望能夠不要有太大災害。