俄軍機墜毀92死 痛失64名紅軍歌舞團成員

（台灣英文新聞／綜合報導）一架從素溪阿德勒機場起飛的俄羅斯圖波列夫154型軍機在黑海墜毀，機上92人全數罹難。已尋獲飛機殘骸及10具罹難者遺體。軍方人士研判墜機肇因機械故障，應該與恐怖攻擊無關。俄國總統蒲亭宣布，今（26）日為全國哀悼日，以紀念此事件的罹難者，並下令徹查此事件。



根據俄羅斯國防部簡報，隸屬國防部這架圖波列夫154型（Tu-154）軍機於莫斯科時間5時25分自素溪（Sochi）南方的阿德勒（Adler）起飛，預計前往敘利亞拉塔基亞（Latakia）機場。在起飛沒多久後即從雷達中消失。



隨後俄國軍方證實軍機已墜毀在黑海，搜救隊伍也在距離素溪1.5公里遠的海域發現飛機殘骸；在離岸邊6公里處發現第一具罹難者的遺體，根據最新消息，已有10具遺體陸續被打撈起來。



這架飛機載有84名乘客以及8名機組人員，其中有64名亞歷山德羅夫歌舞團（Alexandrov Ensemble）成員，他們原定要前往敘利亞拉塔基亞（Latakia）的赫梅米姆（Hmeymim）空軍基地進行新年勞軍活動。同行的還有包括俄羅斯第一頻道(Channel One)、俄國獨立電視台(NTV)以及隸屬軍方的紅星電視台(Zvezda)等媒體的採訪團隊。



蒲亭宣布26日為全國哀悼日，以紀念這次飛機失事的92位罹難者。他原定今日出席聖彼得堡新年燈光秀行程也已經取消。同時蒲亭也強調，要徹底調查軍機失事原因。

偉哉紅軍歌舞團 蘇聯與俄羅斯知名象徵

空難中痛失64名成員的紅軍歌舞團（Red Army Choir），是一個備受讚譽的軍隊歌舞藝術團體，也是將莫斯科軍事與藝術非凡能力投射到全球數以百萬計人面前的強有力象徵。



法新社和新德里電視台（NDTV）報導，亞歷山德羅夫歌舞團（Alexandrov Ensemble）成立於1928年，以紅軍歌舞團之名廣為世人所知，數十年來一直在全球舞台展現其著名的俄羅斯民謠與宗教音樂曲目。



紅軍歌舞團是純男聲合唱團，穿著純樸的軍裝演唱，其渾厚有力的男中音和優美歌聲，對許多鐵幕外的人而言，呈現了蘇聯令人生畏紅軍的人性面貌。紅軍席捲歐洲，是二次世界大戰戰勝納粹德國的一環。

在冷戰，蘇聯與西方國家核武對峙時期，紅軍歌舞團是少數能在東方集團外巡迴演出的團體，在克里姆林宮試圖向世界其他地區塑造自我形象上扮演重要角色。

紅軍歌舞團最初18年由共黨時代傳奇作曲家亞歷山德羅夫（Alexander Alexandrov）擔任團長。亞歷山德羅夫為振奮人心的蘇聯國歌譜曲，紅軍歌舞團即是以他的姓命名，後來俄羅斯總統蒲亭將這首蘇聯國歌做為俄國國歌。

紅軍歌舞團在國際上聲名大噪，是1955年到英國進行為期8周的演出後，當時英國媒體對其演出予以高度評價，甚至稱「若紅軍歌舞團的成員被充作軍隊，必定可以輕而易舉地攻克世界任何一個城市，不需要武器，只要從那個城市的歌劇院開始發動進攻」。