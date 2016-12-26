〈時評〉二○一七經濟景氣運勢如何？何妨問狗

最近在網路上熱烈流傳一幅鋼筆字圖文，畫了一隻嘴打開開的小狗，文寫的是「剛在路上遇到一隻狗，我蹲下來問牠，2017年的運勢，牠慎重的考慮一下說『旺』 這下我就放心了…」時序接近年底，大家都非常關心明年的經濟景氣變化。

台灣人天性普遍樂觀，但樂觀也可能來自於不了解。最近英國市調組織Ipsos MORI針對40個國家受訪者一項「無知指數」調查顯示台灣人在四十國中「無知指數」第三高，僅次於印度跟中國。單就結論其實略顯偏頗，但若仔細探究其背後意義在於點出大多數人對「認知」跟「現實」間常有很巨大落差，其中幾個重要數據顯示，台灣人對貧富差距極化、少子化嚴峻情形認知與現實差距大，但台灣人相對寬容，而且相對「無知」。

明年景氣到底好或不好？台灣最具公信力的官員之一、央行總裁彭淮南上周在理監事會後說，他認為明年景氣會比今年好，若「勞工能達到充分就業」的話，國民經濟成長率GDP有機會保2%，他說我國產出缺口仍為負數，國內、外預測機構對台灣明年GDP成長率中位數分別為1.74%、1.73%，因此台灣更應透過促進投資、增加政府支出、採擴張性財政政策等方式來達到充分就業，以促進投資為首要，建議政府引導19.6兆元壽險資金錢進公共建設或導入國外資金投入基建基金等。

美國已啟動升息循環，但除美國外的全球景氣復甦依舊遲緩，明年全球幾乎所有國家都在強調要用「擴張性財政政策」來取代過去幾年來實施多年的「量化寬鬆貨幣政策」，意即明年各國貨幣還是趨貶，貿易保護四起，但希望各國政府「多舉債」利用租稅優惠、財政刺激來擴大內需因應成長需求。但這真的有可能嗎？美國減稅未來十年要多舉債7兆美元，台灣政府明年也打算祭出各種稅率優惠提振股市、鼓勵觀光…政府要出手救經濟，但國庫依舊空虛，右手要出，左手從哪裡進？

國民年金改革面臨極大的社會反彈，如今包括國民旅遊卡8000元救觀光限制使用，已引發公務人員體系大為不滿，租稅優惠帶來的貧富加大差距，在民粹主導社會下恐招致更大的民怨。

目前較確定的樂觀，僅剩對台北股市重登萬點的期待，靠台灣上市櫃公司一年逾兆元股利引誘外資，國內投顧普遍估明年股市殖利率仍有機會持平於4%左右，不過美將升息三次壓縮了差距，台積電等外資青睞股持股比重也幾乎達上限，又有多少加碼空間？對新年度的展望，變數太多，或許何妨問狗，用無知卻樂觀的心態來面對所有的變數，並相信寬容堅韌的台灣人可以越過重重的關卡。