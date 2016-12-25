聖誕節是中國「狩獵」人權份子的大好時機？

當全世界都忙著慶祝聖誕節時，中國也不例外，北京當局正興起一股聖誕節的新傳統，那就是逮捕人權份子與政治犯，因為節慶時節分散了國際社會對中國政治行為的關注。

英國《衛報》報導，今(2016)年也不例外，由於西方國家傳統會在聖誕節放假，外國官員、記者與非政府組織成員比較不會關注中國行動，有三位人權運動份子將於下週遭到審判。

第一位是已受到警方拘留21個月，四川人權運動份子陳雲飛將於26日受審，罪名是「尋釁滋事罪」和「煽動顛覆國家政權罪」，2015年陳雲飛在四川為一名在1989年天安門事件中遭槍殺的學生掃墓，被警方攔截並拘留。

第二位是人權律師江天勇，上(11)月21日突然失聯，本月23日中國警方證實江天勇在從長沙前往北京的火車上遭到拘捕，罪名是「非法持有多份國家機密文件，與境外組織和個人勾連，涉嫌境外非法提供國家機密」，至今仍不知道被關押在哪裡。

江天勇的妻子、現居美國加州的金變鈴否認接到任何官方通知，表示由於中國當局的阻撓，她已有四年無法與先生共度聖誕節，金變鈴表示，「以往他都會打電話和寄照片給我，告訴我他有多想念我，但今年我甚至不知道他人在哪裡，非常擔心他可能度過一個被虐待的聖誕節。」

在江天勇「被失蹤」之前，他是到長沙看望被捕維權律師謝陽的家人，又到長沙第二看守所了解謝陽的情況，但之後乘火車欲返回北京時，突然與外界失聯。

第三位就是維權律師謝陽，自去年7月開始被中國當局監禁，本月21日時中國以「煽顛國家」集「擾亂法庭秩序」的罪名遭到起訴。

國際特赦組織的中國研究員William Nee說，「北京當局不希望受到過多的國際關注，也不想引起外國觀察員的注意，所以他們才選在這種極端的時間避開國際監督。」

而中國在聖誕節前後審判人權份子最有名的例子，莫過於人權活動家、諾貝爾和平獎得主劉曉波，2009年12月25日聖誕節當天，劉曉波被以「煽動顛覆國家政權罪」判處有期徒刑11年，目前仍在遼寧省服刑；中國維權律師浦志強在2015年12月22日被以「尋釁滋事罪」、「非法獲取公民個人信息罪」被起訴，判處有期徒刑3年；異議人士楊茂東和孫德勝也都是在2015年11月的感恩節假期，被審訊一整晚而後判刑。

Nee表示，「中國官方表現出來的態度就是不理會國際社會輿論，但實際上，他們非常在乎國際觀感，以及世界如何看待中國的法治發展」，自習近平2012年上台後，就多次在講話中強調法治政權的重要性，這一點也可以在中共共產黨推出的政令宣傳影片中看出。

在正式宣布江天勇遭拘捕的前幾天，共產黨青年團在社群媒體播放一支題為「報告境外勢力，江天勇已經被我們抓起來啦」的影片，影片大量使用卡通、照片與豆豆先生的電影畫面，描述江天勇是個盜用其他公民身分的壞人，與外國勢力勾結，是個收受不法金錢的壞人，Nee說，這些影片對維權律師團體和人權份子傳達出重要訊息，「如果你們支持江天勇或替他連署請願，你們就會是下一個主角。」

但專家們表示，在面對高度政治敏感的案件時，法律總是做為服膺於政治目的的工具，用來不當審判與起訴維權律師和運動份子，聖誕節是與家人團聚的日子，但中國的維權份子可能無法安然度過聖誕佳節。