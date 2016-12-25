終能與家人團聚耶誕 21名奈及利亞女孩獲釋

超過20名奈及利亞奇波克鎮(Chibok)遭綁架的女學生在10月被恐怖組織「博科聖地」(Boko Haram)釋放後，已回到故鄉與家人團聚度過聖誕節，這是他們自2014年4月被綁後首度見到家人。

國際紅十字會長期持續與「博科聖地」談判，今(2016)年10月有21名女孩在瑞士被釋放，並在奈及利亞政府的保護下秘密離開。

其中一位22歲的Asabe Goni告訴《路透社》，她能夠再次回家實在是一大奇蹟，並迫不急待要在聖誕節當天上教堂，「我從來不知道自己有機會能再回家，當時我已經完全放棄希望。」

許多被綁架的女孩都是基督徒，但由於「博科聖地」的意思是「禁止西方教育」，終極目標是將奈及利亞變為一個完全的伊斯蘭國家，認為學校是想要用西方課程洗腦學生，因而將學生視為攻擊目標，並脅迫學生改信仰伊斯蘭教。

Goni說，在10月的談判之後，「博科聖地」宣布，想要獲得釋放的女孩必須排隊等待，她說，「當博科聖地唸到我的名字時，我很訝異自己竟然在釋放名單中」，「有些女孩發現自己沒辦法被釋放時就哭了，但博科聖地的人卻安慰她們，說她們遲早有一天可以回家的。」

24日奈及利亞總統Muhammadu Buhari說，奈及利亞的軍隊已經逼近博科聖地的最後一個據點，「這些恐怖份子還在逃，但他們已經沒有地方躲藏了」，並表示拯救這些女孩的任務已經越來越密集。

恐怖組織「博科聖地」在2014年4月綁架奈及利亞東北方奇博克鎮一間女校的276名女學生，目前仍有197位下落不明。