擺脫自肥形象？ 川普關閉慈善基金會避嫌

川普昨(24)日宣布，避免利益衝突，他將關閉他的慈善基金會，以免與他做為美國總統的身份衝突，但目前正接受調查的基金會無法立即解散。

川普24日的聲明指出，基金會做了許多有意義的事，捐款給無數團體，包括支持退役老兵、執法基金會與兒童，「然而，身為一個總統的角色，我決定要迴避任何利益衝突，以其他方式繼續投注慈善事業。」

川普基金會多次成為爭議焦點，紐約州檢察總長史奈德曼(Eric Schneiderman)辦公室表示，由於基金會目前正接受調查，它不可以關閉。

史奈德曼9月時曾指出，他們正在調查以確保基金會符合紐約州的慈善團體運作規範，他告訴CNN，「我們擔心川普基金會涉及一些不當情事。」媒體指出，紐約州檢察廳早已在6月就對基金會展開調查，川普基金會被爆出曾在2013年提供政治獻金給當時正調查川普大學詐欺案件的佛羅里達州檢察總長邦迪(Pam Bondi)，邦迪在收到政治獻金後就以證據不足為由撤銷調查。

川普運用所屬慈善基金會的資金，支付牽涉自家事業的訴訟和解金，明顯違反規範非營利機構的法規，如2007年支付佛羅里達州棕櫚灘市訴訟案的和解金12萬美元，給退伍軍人慈善機構，也是由川普基金會買單。

川普基金會是個私人慈善機構，於1987年靠他的賣作《交易的藝術》收入而成立，捐款全來自川普，直到2005年，基金會財務開始來自川普親友家人與其下機構，本人自2008年起再未捐款給基金會。

根據2014年的財務資料，基金會的宣稱資產總計有127萬美元，其中發現，紐約市售票大亨埃伯斯(Richard Ebers)從川普那裡買了商品和門票再賣出，直接將約50萬美元的收入匯入基金會，成為常態捐款者，而其他捐款名單包括世界摔角娛樂的執行長文斯麥克馬洪(Vince McMahon)，以及播出川普實境秀的美國國家廣播環球集團(NBC Universal)。

《華盛頓郵報》日前調查發現，許多原本應該給支付給川普的費用都流向基金會捐款，如《時人雜誌》(People Magazine)曾在獲得川普兒子Barron的肖像權後，就捐款15萬美元給基金會；2011年中央喜劇(Comedy Central)支付給川普的「roast」出場費40萬美元，也以捐款方式進入基金會。

川普挪用慈善基金會的捐款支付私人企業罰款和個人開支，包括買下美式足球明星簽名的安全帽，或替自己旗下的連鎖飯店打廣告，這種行為明顯已經違法，顯然川普想要用關閉基金會此舉，來迴避可能產生的利益衝突，還需先將過去有爭議的案件說明清楚，恐怕不是這麼容易全身而退。