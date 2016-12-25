校慶學生扮納粹風波 光復中學校長引咎辭職

（台灣英文新聞／台北綜合報導）納粹德國在某些歐美國家被視為敏感話題，但23日新竹光復中學在校慶活動中，有班級穿上納粹軍裝，揮舞納粹旗幟，更製作出虎式坦克的模仿品，照片曝光後以發軒然大波，從校長到教育部長都為此事道歉，今（25）日更傳出校長程曉銘對此將引咎辭職，校方下午將召開記者會說明。

新竹光復中學的學生扮納粹事件持續延燒，不僅以色列駐台辦事處和德國對此發表強烈譴責，總統府也請行政部門追究校方責任，要求校方嚴加檢討、了解並強化相關教育。有網友質疑「這些學生知道歷史嘛」，也有人質疑「老師不知道納粹是什麼嗎」。

校長程曉銘表示，此次事件造成與友好國家的感情傷害，校方有很大疏忽，呼籲外界莫再苛責學生，強調所有的錯都是校方行政督導失當，不會對學生記過，而是會針對教師、行政人員進行檢討，並訂於明（26）日召開會議，研討懲處名單。

學生變裝秀扮納粹 歷史公民教師團體也道歉了

歷史教師深根聯盟、公民教師行動聯盟，昨（24）日聯合發表道歉聲明，強調「我們自覺努力得不夠，才讓這種對普世人權價值荒謬、無知、無所謂的態度蔓延成為國際笑話。」



兩教師團體對光復中學事件感到「心痛」和「慚愧」，並檢討台灣對納粹軍服的著迷，源於過去的政治教育，特別是「新生活運動」。「我們對納粹的法西斯獨裁政權無感，正是因為我們就是在法西斯教育中長大的。」



聲明中指出，「新生活運動」內容包含類似軍裝的學生制服、朝會、週記、軍歌比賽等，延伸到台灣各級教育中。兩團體主張藉此時機，檢討相關規範和活動的存廢，並在社會領域課綱明定「轉型正義」的專題教學。



今天事件被媒體廣泛報導後，在網路上引起正反不同評價。兩教師團體批評部分言論如「有那麼嚴重嗎？」、「認真就輸了！」，態度輕佻，讓人恐懼，對於「自由」也只膚淺地停留在「我可以主張」的層次而毫無節制。如果台灣教育曾經對於「如何被統治」有一點點反省力，就絕對不會覺得納粹軍服是酷炫。