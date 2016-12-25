外媒爆梵中建交談判近尾聲 外交部：對話僅止於教會事務

對於外媒報導，梵諦岡與北京的建交談判已進入尾聲，傳出教廷可能將與中國建交的消息，對此外交部今(25)日回應，對梵中互動情形均有了解，雙方對話「止於教會事務」，未觸及政治與外交關係。

《法國國際廣播電台》(RFI)報導，中國與教廷從1951年中斷關係後，雖然多任教宗都與北京就雙方建交進行談判，但因為主教任命方式等問題存有歧見而無結果。

北京人民大學國際關係學院的教授王義桅跟法國媒體宣稱，北京與梵蒂岡很可能採納2010年越南與梵蒂岡達成的協議，就是表面上由教廷任命主教，但人選由中國先預定的方式，逐漸恢復雙邊關係的互動，並傳出建交消息。

對此，外交部回應表示，我國對於梵中之間的對話及相關互動情形，均有了解並隨時研析情勢，持續密切關注其發展。

外交部強調，教廷非俗世國家，對外關係首重全球牧靈及福傳，十分關切中國地下教會教友之待遇與地上教會能否與羅馬教會共融等議題；同時教廷對我國天主教會及信徒之積極活躍、我社會之宗教自由、政治民主及人權保障等均甚為肯定。

外交部特別提到，教廷國務院長帕洛林樞機主教9月與副總統陳建仁會晤時曾特別說明，教廷基於福傳及牧靈的目的必須與中國對話，以解決推展天主教會相關問題。但雙方之對話「僅止於教會事務」，迄未觸及政治與外交關係方面的問題。

外交部強調，我與教廷邦交源遠流長，將持續基於和平、自由等普世價值，強化雙邊高層互訪及宗教交流合作關係，致力於增進與教廷發展不可或缺的和平人道慈善夥伴關係。

《法國國際廣播電台》(RFI)報導提到，中國的基督教會分為被官方認可的教會和民間地下教會，教徒人數沒有正式的統計數字，研究估計可能高達1億人，每年有10％的增幅，已超過中國共產黨黨員的總數，中國可能在2030年前成為全球基督徒最多的國家。不過北京政府也擔憂，希望保留全面對宗教信仰的監控權。