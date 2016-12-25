英國女王聖誕致詞：我從無名英雄的貢獻得到力量

英國女王將在今(25)日下午3點發表年度聖誕致詞，內容將提及她從「平凡人所做不平凡的事」得到力量與鼓舞，像是志工、照護者、社區工作者和鄰居等，這些無名英雄在背後默默做的事情都讓他們變得與眾不同。

這段十分鐘的聖誕致詞將會事先在白金漢宮預錄，於當地時間25日下午3時(台灣時間晚上11時)在BBC1、ITV、Sky News頻道和BBC Radio 4節目中播放。

不只讚頌平凡人的偉大，女王的聖誕致詞也會祝賀今(2016)年里約奧運替英國獲得第二名的奧運與殘奧會選手的表現，「這些運動員能夠發掘自己不為人知的能力，並用他們的成就與精神鼓舞著其他人。」

女王也會回顧今年慶祝60週年的「愛丁堡公爵獎」(Duke of Edinburgh’s Award)與慶祝40週年的「王子信託基金會」(The Prince’s Trust)的成就，前者是用來鼓勵青少年為國家與社會貢獻，提升自我價值，後者則是專門為貧困兒童和就業困難的年輕人設立的慈善組織。

聖誕致詞也會向大英國協成員國廣播，女王會提及她所贊助的600個慈善機構與組織的貢獻。

據了解，女王會身著首席設計師Angela Kelly所設計的翠玉色絲質禮袍，並配戴已故女王母親所戴過的珍珠與寶石胸針。