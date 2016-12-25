最高溫26度持續到週一 周二起冷氣團再南下

今(25)日是聖誕節，東北季風減弱，西半部白天溫暖舒適，明天轉為東南風，氣溫逐日大幅回暖，但下周二開始鋒面及大陸冷氣團南下，氣溫將急遽下降。

中央氣象局指出，今(25)日季風減弱，北部及東北部高溫回升4至5度較為明顯，會來到24至26度，中南部及花東高溫也會回升2至3度，來到26至28度，感受溫暖舒適。中南部日夜溫差稍大，請注意溫度變化，適時調整穿著。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」說，下週二鋒面及大陸冷氣團南下，氣溫急遽下降，週三至週六清晨，大陸冷氣團籠罩，各地氣溫偏低，預計最低氣溫將岀現在週三清晨及週五清晨，北台灣沿海空曠地區最低溫將在12、13度左右，南部最低溫則會降至14至16度。

週二至週五迎風面的北部、東半部天氣陰冷，有局部雨，週三、四受到納坦外圍的水氣影響，台灣附近中層水氣增加，中南部因此而雲量增多，也有零星、少量降雨的機率，週六白天起冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。

中央氣象局則表示，今年第26號颱風納坦24日上午已轉為強烈颱風，下週台灣會受納坦外圍水氣影響，天氣轉為不穩定，氣象局會持續留意其未來動態。

至於玉山、合歡山等3千公尺以上高山有無降雪機會，最新模擬資料顯示，週三、四大氣的水氣量雖然增多了，但氣溫還不夠低，並未符合降雪的條件，將來新的模式預報是否會調整得有利降雪？還得再持續觀察了。