龍山寺點燈今放報名 他連4年搶頭香

（台灣英文新聞／台北綜合報導）艋岬龍山寺每到農曆年前，都會吸引上千民眾到點光明燈，龍山寺今（25）日起開放受理民眾報名，今年搶到「頭香」的民眾沈大毅已連續4年排到第1號。他說，龍山寺香火鼎盛、相當靈驗，為此他11月27日就來排隊了。

龍山寺今年共開放18萬盞燈，有藥師燈、平安燈、聖母光明燈、財神燈及文昌燈，雖然已多次向民眾強調，前年取消大燈後，現行的小燈「不用排隊也點得到」，但民眾仍堅信「缺什麼點什麼」，通常1個月前就來龍山寺旁西昌街空地排隊。

廟方今天開始受理民眾報名，每天上午6時發放號碼牌、7時開始報名，每天發1000號，每人限領1張、1張號碼報名5戶，但僅前300人才能在「大殿」內點燈，但現場有近1300人擠在小小的西昌街空地，這樣的盛況已維持逾10年。

今年搶到「頭香」的沈姓民眾（前）已連續4年排到第1號。



連續4年排到第1名的沈大毅表示，兒子曾罹患癌症，來龍山寺點燈後竟不藥而癒，代表廟方香火鼎盛、相當靈驗，今年大約11月27日就到場排隊。

但有趙姓信徒反應，排了將近10年，每年動線都很凌亂，希望廟方能盡點心力、管理一下，否則現場空氣差、火氣大，難免有小衝突發生。



「一盞燈、一盞希望」，陳姓阿嬤則認為，雖然人擠人，但為了家人明年的平安與順利，累一點也沒關係，神明一定會保佑。