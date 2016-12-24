台北市長選戰開打？羅智強計劃投入市長選舉

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）在台北市長柯文哲宣布追求連任後，總統府前副秘書長羅智強周六宣布將分三階段參選台北市長。

台北市長柯文哲23日表態「一定要連任」，因為自己的目標尚未完成。而另一位被視為民進黨參選台北市長黑馬的黨產會主委顧立雄同日表示，「沒有任何起心動念」。

《蘋果》報導，羅智強計畫分三階段參選台北市長：第一階段，「強往直前：一個人的初選」，設定明年底前，臉書粉專衝破100萬的「超高門檻」，爭取社群認同，達標就參選。目前羅的臉書粉絲為27 萬餘人。

第二階段，羅智強說，投入國民黨初選，尋覓國民黨的團結公約數，尋找國民黨的勝選最強棒，若最強棒是自己就「當強不讓」，若是別的優秀同志就「強力相挺」。第三階段，「強越關山：找回台北建設、台灣正道、兩岸和平」，投入大選，發起三個找回運動，要把台北失去的建設、台灣失去的正道、兩岸失去的和平找回來。

羅智強在接受其它媒體訪問時說，國民黨贏面非常大，不要期待台北市長柯文哲表現不好，而是國民黨要團結，找出最優秀的人代表藍軍參選。

23日，台北市議會國民黨團公布首都發展協會委託艾普羅民調公司執行的施政滿意度調查，柯P的施政不滿意度49.7%，滿意度42.2%，支持柯連任有39.6%，不支持柯連任則有50.1%。國民黨黨團書記長王欣儀批柯文哲的「即興式施政」與領導風格。

羅智強臉書貼出受訪畫面：