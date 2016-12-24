林務局：我國與印度簽署遺產鐵路合作意向書

(台灣英文新聞 / 社會組綜合報導) 林務局今24日表示，12月24日是阿里山森林鐵路營運104週年，歷經外交部及農委會林務局多年的努力，我駐印度田中光代表與印度台北協會史達仁會長，今日在阿里山森林鐵路嘉義車庫園區簽署遺產鐵路合作意向書。未來，將由兩國的主政單位－農委會林務局與印度的鐵道部遺產鐵路總處展開密切的鐵路合作交流活動，象徵台灣拓展鐵路外交的重要里程碑，也為阿里山森林鐵路登錄世界文化遺產邁出一大步。

林務局進一步的說，阿里山森林鐵路沿線歷經熱、暖、溫三帶林相，在短短71.6公里的路線中，由平地爬升到海拔2,216公尺阿里山車站。阿里山森林鐵路與世界各登山鐵路相比，絕不遜色。聯合國教科文組織（UNESCO）共登錄五條世界文化遺產鐵路，皆是登山鐵路，其特質可以歸納出五大項工法，為申登世界文化遺產鐵路的普世價值，其中阿里山森林鐵路就具備其中四項，諸如「馬蹄型彎（180度的Ｕ-turn）、螺旋型路線（獨立山登山路線）、之字型折返（俗稱的阿里山碰壁）」，以及「特殊設計蒸汽火車頭」這四種工法。

林務局說，印度是世界文化遺產鐵路的大國，目前列為世界文化遺產的鐵路共有5條，在印度境內就有3條，分別是大吉嶺喜馬拉雅鐵路（Darjeeling Himalayan Railway）、尼吉里鐵路（Nilgiri Mountain Railway）、寇卡西姆拉鐵路（Kalka Shimla Railway），可以說，印度是全世界擁有最多鐵路文化遺產的國家，其中印度大吉嶺是世界著名的茶葉產地，大吉嶺喜馬拉雅鐵路就是為了運輸沿線的農產品所興建，其與運輸木材所興建的阿里山森林鐵路遙相呼應；值得一提的是，經研究歸納出大吉嶺喜馬拉雅鐵路的四項登山鐵路工法：「馬蹄型彎、螺旋型路線、之字型折返、特殊設計蒸汽火車頭」，與阿里山森林鐵路的登山工法如出一轍；此外，印度的寇卡西姆拉鐵路的軌距為762公厘，亦與阿里山森林鐵路的軌距相同。

林務局說，為了提升台印兩國之間的友好與合作，這次與印度簽署遺產鐵路合作意向書，象徵我國推動南向政策又邁出成功的一大步，藉由兩國政府部門間相關領域的合作計畫，帶動更多民間企業的交流契機，一方面，藉由我們聞名遐邇的阿里山森林鐵路及阿里山沿線風光，吸引更多印度人士來台觀光旅遊，另一方面，藉由鐵路遺產交流的推波助瀾，讓更多台灣人知曉印度的登山鐵路及文化之美，加速兩國人民之間的熟悉與友好。因此，在兩國簽署合作意向書之後，農委會林務局與印度鐵道部遺產鐵路總處將加強合作交流計畫，包括在鐵路技術與行銷觀光宣傳等議題，未來林務局將學習印度成功登錄世界文化遺產的經驗，向世界發聲，以阿里山森林鐵路成為台灣第一個列入世界文化遺產項目為目標努力。