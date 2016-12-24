無知！新竹學生全班扮納粹走校慶　府方傻眼校方道歉

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日前才在英國一市調組織所做的「全球無知國家」排行榜上名列第三的台灣，被認為民眾對國內外政經社會情勢認知薄弱。同一時間，新竹光復中學舉辦全校cosplay的活動，參加的班級其中竟有德國納粹裝扮，更有戰車同行，除在國內被痛駡無知，還遭以色列駐台辦事處強烈譴責，此外，照片還迅速遭國外社群轉載批評。

在23日光復中學的變裝遊行中，各班用心打扮，除了三國草船借箭，還有英國女皇，但廣告設計科卻以德國納粹遊行亮相，事後更在臉書張貼張片，迅速被其它網友截圖轉載，短短二天已在國內外網路社群流傳開來。

教育部長潘文忠表示，光復中學學生校慶表演，「非常不適當」，也造成更多人內心傷痛，教育部對於學校沒有適當對學生活動給予指導，要表達歉意，並要求學校嚴格要求改善。

至於駐台外館反應，德國在台協會於官方臉書指出，校慶活動展示納粹標誌，我們感到震驚。納粹統治期間，歐洲百萬人遭到迫害與殺害。猶太人大屠殺，可算是人類史上最可惡的犯罪行為之一。很遺憾地，顯然學生們並不了解，納粹的標誌所代表的意義就是蔑視人權與壓迫。

以色列駐台辦事處表示，在世界目睹了70年前納粹大屠殺的可怕之後，新竹市光復高級中學竟然還支持學生這種荒謬脫序行為，對於校方感到失望。

對此，光復中學校方發出道歉聲明，並表示會追究相關責任，以避免類似事件再次發生，強調絕無支持或認同任何納粹暴行之意。除鄭重道歉，校方也懇請外界手下留情不要苛責學生。

總統府下午則表示，這是對曾經遭遇戰爭迫害苦難的猶太人民極其的不尊重，更是對近代人類歷史的無知。總統府表示，除了請行政部門追究校方責任，並要求校方嚴加檢討、了解並強化相關教育，並向相關國家致歉。

有網友迅速擷圖光復中學廣告設計科臉書班版的照片。