〈時評〉雙公投案　台灣正名　突破一中

針對「領土變更」問題是不是應該納入公投內容？在國民黨、親民黨、及民進黨互相爾虞我詐、勾心鬥角之後，終於確定刪除。使得這一次的公投修法，只完成降低提案、連署及投票率門檻，及刪除公投審議委員會兩件事。對於具體公投項目，很遺憾卻沒有多大的進展。

如何善用美國新任川普總統企圖打破一中政策束縛大好的世界局勢? 現在台灣人民能夠做什麼呢？我的回答是「公投修改公投法」以及「台灣正名公投」兩項目。

2004年2月份，我們當時以「台灣21世紀議程協會」的名義來推動兩個公投案。

第一個公投案是保障公民提案權，讓公投法能實際執行。當時想修正公投法的內容，包括門檻、公審会、及修憲等幾項。但，在此次公投法修法將提案門檻降低，刪除公投審議委員會，如參考當時的提案主文，我將這一次提案修改如下: 「公民投票法修正原則為 1. 增列得適用憲法原則之創制，2. 增加電子簽章連署辦法。」 事實上，關於電子簽章連署、即第二項其實不用放在這一次的題目也可以，因為電子簽章連署的方式應該可以當成公投提案方法，基本上只要行政命令就可以解決。

另外一個公投提案的項目「台灣正名公投」，其目的是如川普震撼，台灣要正名、正名愛台灣。這一次，我們的主文與12年前一樣，「為符合國際現實、突破外交困境，我國國號自本案通過之日起，正名為『台灣』」。

你沒有看錯，我講的是12年前2004年2月份，當年正是阿扁總統競選連任。2004年最大的活動就是2月28日「手牽手護台灣活動」。228當日百萬人站出來，手牽手，由基隆到屏東鵝鑾鼻，百萬人鏈牽手護台灣的活動。

當年，我們「台灣21世紀議程協會」的構想，想藉著這個活動只要有10%(十萬份)的人參加連署，就可以跨過第一階段的提案門檻。當時，公投連署單是將兩個提案一起印在A3的紙上。左邊是公投修改公投法，右邊是台灣正名。背面除活動說明之外，我們也印了回郵地址。希望連署者能將連署書寄到台灣21世紀議程協會。很可惜，當時的主辦者，包括目前台灣國的領導人王獻極先生，及活動黨政主要協調者，也是當時民進黨副秘書長，現環保署署長李應元先生等人，都對我發起的這個「摸蛤仔兼洗褲」的活動，在228手牽手百萬人站出來，牽手護台灣的活動時，順便夾帶公投連署没好感，所以沒有積極協㫑。

其實，當時的民進黨高層張俊雄秘書長是支持我這個活動。在228的行前大會上，給我一些時間向大家報告活動構想，而且也允許我將這個公投案的連署書放到各個228活動的連絡地方，很可惜收回率很低。尤其是當年總統大選投票以後，陳水扁總統連任成功。而國民黨、親民黨的候選人連宋配不服輸，在總統府前面發起群眾聚會，亂了好幾個禮拜。使得我花錢出力的這個「公投修改公投法」及「公投正名」的活動不了了之。

今天舊事重提，建議我們應該運用目前美國川普總統想改變中國政策的大好國際情勢，就用我上述提到的「增列憲法創制權」以及「國號改為台灣」這兩個公投案。如公投案通過後，我們就可以名正言順以台灣的名義，在國際社會發聲，而且完成台灣獨立的歷史使命了。