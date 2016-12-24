皮蛋不安全？馬尿製？食藥署闢謠

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）在中華飲食文化中，風味特殊的皮蛋，是最具特色的加工產品之一，有鴨蛋皮蛋或雞蛋皮蛋之分。老一輩常說皮蛋製作過程必須泡馬尿，不少人至今仍有此迷思，甚至連外國人都以為「千年蛋」是靠馬尿才成了黑黑的模樣。專家說，現代皮蛋早已改用石灰、草木灰鹼性材料製作了。

食藥署「闢謠專區」表示，皮蛋大多是以鴨蛋或雞蛋製作而成，製作原理是透過鹼性物質的塗料或溶液包覆著蛋，使蛋黃及蛋白凝固，可再細分為塗敷法、浸漬法及混合法。

食藥署說，塗敷法是用生石灰、草木灰等鹼性物質調成泥狀，均勻塗抹在蛋的表面；浸漬法是將氫氧化鈉等物質製成溶液，再將蛋放入浸泡；混合法則是先使用浸漬法後，再使用塗敷法製成。

浸漬時間，一般在夏天約放置四十五天、冬天則在六十天左右。

溫度及酸鹼程度對皮蛋製程影響很大，必須添加氧化鉛、氧化銅等物質穩定製程，因此目前食藥署也針對皮蛋訂有銅、鉛限量標準，鉛不得高於0.3ppm、銅則不得高於5ppm，並定期抽驗稽查。

食藥署提醒，皮蛋必須保存在常溫、通風、陰暗的場所，選購時注意外包裝是否完整、標示是否清楚、外殼是否有破損等。

至於皮蛋營養與否，台灣癌症基金會鄭欣宜營養師此前在其它媒體上表示，行政院衛生署早在「蛋類衛生標準」中已明文規定，蛋類的鉛含量必須小於0.3ppm（百萬分之一），蛋類的銅含量必須小於5 ppm，來確保皮蛋的品質。其實，在製備技術改良下，如今市面上已有標榜無鉛的皮蛋可供選擇。

鄭欣宜指出，經過加工再製的皮蛋，除了維生素A只有雞蛋的三分之一、B群含量只有雞蛋的二分之一，鈉含量高，建議食用量一天最多以1顆（約60到70公克）為限。