南韓掌握情報 北韓隨時可能進行新核試

（中央社記者姜遠珍首爾23日專電）南韓國家情報院院長李炳浩今天在國會報告指出，金正恩正在審時度勢準備挑釁，北韓豐溪里核子試驗場的2號坑道人員車輛往來頻繁，3號坑道隨時可試爆核彈。

南韓「聯合新聞通訊社」報導，李炳浩指出，北韓尚未對川普就任後的北韓與美國關係正式表態，這一觀望態勢將持續到美國新政府對北韓政策正式成形。

李炳浩認為，北韓也有可能透過半官半民管道提議，以直接對話方式換取韓美停止聯合軍演。北韓自以為南韓彈劾總統風波會對北韓有利，黨媒喉舌開足馬力對南韓發動宣傳攻勢，但對南韓保障反政府的集會自由卻相當防備，唯恐北韓民眾仿效。

日前唾棄北韓投誠南韓的駐英公使太永浩也出席了國會情報委會。太永浩說，民眾大規模示威不影響國家正常運轉，抨擊權貴、監督政府的民主精神是南韓源源不斷的發展動力。

此外，李炳浩說，北韓12月中旬在新浦造船廠進行了潛射彈道飛彈的地面模擬出水試驗，南韓情報機構掌握有潛艇建造材料資料。

李炳浩表示，金正恩近期公開活動以視察部隊觀摩演習為主，如1日和12日參觀砲兵火力和青瓦台襲擊演習，視察特種部隊時，還揚言將青瓦台化為火海。

不過他也說，北韓軍常規武器中服役30年以上的老齡武器占7到9成，坦克、艦艇故障頻頻發生，無節制地動員兵力，缺糧少餉成為常態，逃兵日增，戰備日弛。1051223