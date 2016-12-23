利比亞客機遭劫持 機上共118人

（中央社法勒他23日綜合外電報導）利比亞國內航班1架載有118人的客機，今天遭1名聲稱有手榴彈的男子劫機，最後已轉降馬爾他。

路透社報導，根據「馬爾他時報」（Times of Malta），劫機犯告訴機組人員他「挺格達費」，如果他的要求得到滿足，願意讓這架空巴A320客機所有111名乘客離開，但7名機組人員要留下。

馬爾他總理慕斯凱特（Joseph Muscat）發推文表示，111名乘客中，有82名男性、28名女性和1名嬰兒。

目前還不清楚劫機犯的要求是什麼，以及他是不是單獨犯案。前利比亞領導人格達費（Muammar Gaddafi）死於2011年的暴動中，自此之後利比亞頻頻爆發派系暴力，局勢動盪不安。

距停機坪上客機數百公尺遠的軍隊已就定位，目前沒有人登機或走下飛機。「馬爾他時報」報導，客機今早降落後，發動機還運轉了45分鐘。

「馬爾他時報」報導，已取消馬爾他國際機場所有班機，或是轉降其他機場。

這架客機隸屬利比亞國營非洲航空公司（Afriqiyah Airways），從利比亞西南部的薩巴（Sebha）飛往首都的黎波里，這段航程飛行時間通常為2個小時出頭。（譯者：中央社陳昱婷）1051223