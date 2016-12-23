柏林恐嫌逃義遇攔檢 與警交火遭擊斃

（中央社羅馬23日綜合外電報導）義大利證實，疑似犯下柏林致命卡車攻擊的突尼西亞男子，今天在米蘭遭警方擊斃。

24歲嫌犯艾姆里（Anis Amri）被控犯下19日柏林耶誕市集攻擊案，造成12人死亡，眾多人受傷。聖戰組織伊斯蘭國（IS）宣稱犯案。

法新社報導，義大利內政部長閔尼堤（Marco Minniti）在羅馬召開的記者會上說，警方凌晨3時左右攔下艾姆里駕駛的車輛進行例行盤檢，他朝員警開槍後遭擊斃。

閔尼堤表示，身分確認證實死者「毫無疑問」是艾姆里。

他說，艾姆里冷靜地從背包裡拿出武器，開始開槍，一名員警在交火中肩膀中槍。中彈員警已送醫，沒有生命危險。

艾姆里自逃逸後就下落不明。他與義大利有點淵源，2011年從突尼西亞來到義大利。

他抵達義大利後不久，因在難民中心縱火被判4年徒刑，2015年獲釋後前往德國。

德國警方表示，艾姆里駕駛40公噸重卡車發動攻擊，他們在波蘭籍司機屍體旁的駕駛座發現他的身分文件和指紋。司機頭部中彈身亡。

當局原本發出全歐通緝令，懸賞10萬歐元逮捕嫌犯。

艾姆里在突尼西亞的兄弟在他遭擊斃前喊話，希望他投降，並說，「如果我的兄弟真的犯下這起攻擊，我會跟他說，『你讓我們蒙羞』」。（譯者：中央社蔡佳伶）1051223