川普提名《致命中國》作者居白宮要職　陸媒怒

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）美國準總統川普（Donald Trump）21日宣布將在白宮創設「國家貿易委員會」（National Trade Council），並提名美國對華政策鷹派學者彼得‧納瓦羅（Peter Navarro）負責掌管該委員會。納瓦羅著作豐富，曾於美媒撰文表達對台灣立場的同情，並支持美國與台灣站在同一陣線。

納瓦羅目前是美國加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）的商學院教授，著有《臥虎：中國軍事化對世界的意義》（Crouching Tiger: What China's Militarism Means for the World) 和《致命中國》（Death By China），後者甚至被Netflix製成一部100分鐘長的記錄片，獲得許多人收看、分享、及討論。

外媒報導，納瓦羅長期批評美國的對華政策及美中貿易關係，他是川普挑選擔任白宮要職的首位經濟學家。

同情台灣的美經濟學家

納瓦羅曾在《國家利益》與《外交政策》雜誌上撰文，說明川普的外交政策理念，其中更在前者直指台灣戰略地理的重要性，呼籲美國不可放棄台灣，而在台灣面對一個動輒喊要斷其邦交國、或威脅限縮陸客與貿易這個一向中國霸凌者，美國應給予援手，不是落井下石。

納瓦羅若順利就任，其首要任務就是阻止美企出走至中國等國、留下工作機會在國內，並協助美製造業重回榮景。川普團隊週三在一份聲明中表示：「國家貿易委員會的主要任務是與其它機構協調，評估美國的製造能力和國防工業基礎，讓失業的美國勞工滿足製造業部門所需的工作技能。」

針對此次提名，陸媒旋即表達不滿，認為會傷害中美關係，加劇衝突。