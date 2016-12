川普提名《致命中國》作者居白宮要職　陸媒怒

(台灣英文新聞/施家恩 綜合外電報導)美國準總統川普(Donald Trump)21日宣布將在白宮創設「國家貿易委員會」(National Trade Council),並提名美國對華政策鷹派學者彼得‧納瓦羅(Peter Navarro)負責掌管該委員會。納瓦羅著作豐富,曾於美媒撰文表達對台灣立場的同情,並支持美國與台灣站在同一陣線。

納瓦羅目前是美國加州大學爾灣分校(University of California, Irvine)的商學院教授,著有《臥虎:中國軍事化對世界的意義》(Crouching Tiger: What China's Militarism Means for the World) 和《致命中國》(Death By China),後者甚至被Netflix製成一部100分鐘長的記錄片,獲得許多人收看、分享、及討論。

外媒報導,納瓦羅長期批評美國的對華政策及美中貿易關係,他是川普挑選擔任白宮要職的首位經濟學家。

同情台灣的美經濟學家

納瓦羅曾在《國家利益》與《外交政策》雜誌上撰文,說明川普的外交政策理念,其中更在前者直指台灣戰略地理的重要性,呼籲美國不可放棄台灣,而在台灣面對一個動輒喊要斷其邦交國、或威脅限縮陸客與貿易這個一向中國霸凌者,美國應給予援手,不是落井下石。

納瓦羅若順利就任,其首要任務就是阻止美企出走至中國等國、留下工作機會在國內,並協助美製造業重回榮景。川普團隊週三在一份聲明中表示:「國家貿易委員會的主要任務是與其它機構協調,評估美國的製造能力和國防工業基礎,讓失業的美國勞工滿足製造業部門所需的工作技能。」

針對此次提名,陸媒旋即表達不滿,認為會傷害中美關係,加劇衝突。