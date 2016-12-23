耶誕前夕 侯友宜贈抱枕給八仙塵爆傷友

（中央社台北23日電）耶誕節將至，新北市副市長侯友宜沒忘記在新北陽光重建中心持續復健的八仙塵爆傷友，下午帶著方頭熊抱枕前往新莊頭前庄活動中心探視，贈送每位傷友一個方頭熊抱枕和蘋果作為耶誕禮物。

侯友宜關懷傷友復健情形，慰問陪伴的家屬，並答應傷友在康復後幫忙找工作。他一一贈送方頭熊抱枕，還不忘跟傷友開玩笑說，這可是私人自費買來贈送的，目前是最夯的禮物，外面還買不到。幾位傷友還與侯友宜比出愛心手勢合影。

新北陽光重建中心主任賴秀雯表示，為了鼓勵傷友復健，中心特別舉辦體適能競賽作為聖誕趴，由傷友分組，進行跳繩等競賽，許多傷友穿著壓力衣跳繩，有的傷友仍可看見腳部壓力衣滲水，但傷友咬緊牙關，也藉由同伴相互鼓勵競賽，暫時忘記肢體拉扯的疼痛。

在塵爆中65%、2至3度燒傷的李沛芸，開心的拿到禮物，她的美籍男友EMMETT特地從美國飛過來陪伴她過聖誕，李沛芸在住院手術期間，男友也數度飛來陪伴，對她不離不棄，羨煞其他傷友。

娘家嘉義朴子的林媽媽再度看到同鄉的侯友宜來關心孩子非常高興，她 2 個孩子林君勳和林廷諺分別受到 67 ％、 65 ％的燒傷，廷諺還合併吸入性嗆傷，導致影響腦部，今年 6 月侯友宜探視時還無法正常言語，但今天已能簡單交談，由於他學汽車修理，林媽媽希望她康復後能到汽車廠工作，侯友宜答應一定會請勞工局全力協助促成。

在中心擔任職能治療師的曾慧婷表示，她在新莊、台北和桃竹三地陽光重建中心幫傷友縫製修改壓力衣超過千件以上，因為隨著傷友手術和復健情形，必須隨時改緊或放鬆壓力衣，另外壓力衣的彈性隨著使用也會彈性疲乏，必須更新，不過看著傷友朝著正常生活努力發展，覺得再辛苦都值得。

侯友宜特別關心薇涵的手術復健情形，她67%深度燒傷，迄今已經過30次的手術重建，從事貿易的陳爸爸為了孩子幾乎暫停事業，每天和太太輪流陪伴，在中心復健回家後，還要不斷的幫忙敲打按摩植皮的部分，因為植皮部分容易變硬，為了有較柔軟的皮膚，目前甚至用到自身鼠蹊部的皮膚來植皮，非常的辛苦，陳爸爸希望未來社會能多予接納他們，否則他們只能躲在傷友之間相濡以沫。

侯友宜也感謝陽光基金會全力動員復健師和社工，幫忙傷友進行身體復健和心理重建，並表示新北市政府一定會持續關心傷友，直到他們能正常地走入社會，不管是回到學校或進入職場，像露天拍賣公司為了林君勳保留職缺一年，讓君勳一年後能重返工作崗位，希望社會大家一起來協助。1051223