富邦證榮獲The Asset「台灣最佳券商」殊榮

富邦證券榮獲財資雜誌(The Asset)「台灣最佳券商」(Best Equity House in Taiwan)的殊榮，繼年中勇奪金融亞洲雜誌（FinanceAsia）「最佳權益證券發行機構」(BEST ECM HOUSE)後，再次在競爭激烈的遴選過程中脫穎而出，榮獲外媒專業雜誌肯定。而本次獲獎的主因為富邦證券在承銷配售表現亮眼，利用完整的金控資源及專業創新能力，提供客戶全方位資本市場服務。今年度能夠連續奪得外媒頒發投資銀行業務大獎，且連年成功承作市場指標型案件，顯示富邦證券投資銀行團隊深耕投資銀行業務有成，專業備受各界肯定。

在財資雜誌評鑑期間，富邦證券主辦完成多件指標性案件，像是主辦該期間台灣資本市場最大SPO籌資案-兆豐金現金增資，總籌資金額高達NT$241.6億元及最大IPO承銷金額之上市案-億豐窗簾，籌資金額高達NT$43.66億元，都是眾所矚目之指標型承銷案件。有如此佳績，富邦證券投資銀行部資深副總經理吳春敏表示，富邦證券具有強大承銷及配售能力，擅長搭配長、短期各種類型投資人，兼顧籌碼安定及流動性。在IPO部份，透過完善造市規劃，讓投資人充分了解發行公司真實價值，成功達到客戶、投資人及富邦三贏的目標。

而2016年則是富邦證券投資銀行業務專業創新的一年，富邦證券投資銀行部資深副總經理吳春敏指出，富邦證券是業界首家以國際證券業務分公司(Fubon Securities OSU)擔任京元電5,000萬美元ECB案的海外主辦承銷商，有別於過往多為外資投行擔任海外主辦承銷商，這對於台灣資本市場而言，極具指標意義。除響應政府帶領金融業開發海外市場商機外，也大幅降低了上市櫃公司海外籌資成本。同時，展現富邦證券一條龍的金融服務，不論是擔任送件券商或是海外主辦承銷商都能提供給客戶最專業的服務。另外，今年初所實行的「承銷競價拍賣」，富邦證券也展現了強大的造市能力，以台灣高鐵為例，其競價拍賣總合格件數達3,098筆、投標總張數171,292張及法人得標比重達41%，皆成為當時競價拍賣案件中之最高紀錄。而台灣高鐵也為台灣第一家上市的軌道運輸事業。

吳春敏資深副總指出，富邦金控領先同業在兩岸三地及東南亞積極進行布局，擁有銀行、人壽、產險、創投等完整資源。展望未來，富邦證券將持續發揮正向力量，提供客戶優質且完整的一站式服務，積極開拓大中華地區市場，且配合政府南向政策，擴展新區域市場，除持續穩固核心的 IPO/SPO業務外，並積極發展跨境財務顧問等業務，以穩居投資銀行領先地位。