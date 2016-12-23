微創治療心臟主動脈瓣膜、長庚醫療團隊新突破

台灣已進入高齡化社會，主動脈瓣膜退化發生鈣化與狹窄，已成為老年人接受開心手術原因的第1位。不過許多病人因為年齡大，又常合併有多重疾病，根據統計只有1/3的病人會真正接受手術。

經鼠蹊部股動脈導管置放主動脈瓣膜，是近幾年來相當熱門的技術，不用把心臟打開即可解決病患問題，長庚醫院這幾年也已順利治療很多病人。雖然經導管置放主動脈瓣膜幫助很多老年人恢復健康，但仍有相當比例的併發症發生：如瓣膜側漏（8-10%）與需要植入心臟節律器（20-25%）；同時置入的瓣膜使用年限仍未確定，讓這項新技術目前仍侷限在高齡（>75歲）與中、高手術風險（美國手術風險評估分數>4）的病人，還未能普及到所有年齡層。

對於手術風險不高或較年輕的病患，但也希望能獲得與經導管置放一樣的術後恢復，長庚心臟外科引進「無縫線瓣膜」的創新手術；這是一種介於傳統手術與經導管置放瓣膜之間的改良型新技術。它與傳統手術一樣會將鈣化的瓣膜切除，減少側漏發生的機會，再利用與經導管置放瓣膜類似的金屬支架與主動脈環固定，不須縫合即可完成手術。

「無縫線瓣膜」手術具有下列優點：1、無須縫線而是利用瓣膜外的記憶金屬支架與主動脈環固定，有效預防瓣膜移位、側漏與縮短手術時間。2、因為不需縫合，可以經由微創傷口（正中或右側胸部6-8公分）來進行手術，減少術後疼痛與縮短術後恢復期。3、沒有傳統生物性瓣膜的縫合環，可以置入較大尺寸的瓣膜而提高血流動力效能。