全口服C型肝炎新藥納入健保給付案 今（23）正式通過

（台灣英文新聞／台北綜合報導）今（23）日經由衛生福利部全民健保會委員會議報備通過「全口服C型肝炎新藥納入健保給付案」。健保署將積極進行C肝病患登錄系統的建置與測試，並儘快上路，送給第一批受惠的8,000名C肝病患一個健康大禮。

C型肝炎全口服新藥在台上市後，因治癒率高達9成以上，卻苦於一個療程動輒新台幣上百萬元，不少病患引頸期盼早日能納入健保給付；由於明年的專款預算為20億元，第一年可納入收治的C肝病患名額8,000人，為求公平分配、公開透明，將採分期、分區方式，由消化系內科專科醫師篩選符合治療條件之對象，完成登錄後即可由健保全額支付藥品費用。

根據國內學者推估，台灣約有55萬名C肝病人，但自從醫界研發治療C肝的全口服新藥上市後，由於治癒率高，病患可望獲得根治，期望台灣早日達成世界衛生組織（WHO）2030年全面根除C肝之願景。

衛福部於105年11月2日核定C型肝炎用藥之預算為31.01億元，其中20億元預算用於C肝全口服新藥的給付，其餘11.01億元仍保留給未能符合優先使用條件及其他仍需使用傳統干擾素療法的病人。

健保署表示， 明年度啟動的C肝全口服新藥給付計畫，是依照20億元的預算額度，第一年約有8,000名受惠，其中醫院收治6,848名病人，診所收治1,152名病人。為符合分配之公平、透明原則，前半年分三期、依六個分區業務組予以分配，待實施半年後，若有餘額再進行額度的調整。