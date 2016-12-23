川普：美國需要擁有更多更好的核武

在選舉前，川普曾表達他對核子武力的關心，而隨著將在一個月後接掌總統大位，22日再次重申美國必須擴張核武庫存的決心。

川普在普丁認為「俄國應該穩固核武優勢」談話的幾小時後推文表示，美國必須在「全世界了解到核武性質」之前「擴張並增強核武能力」，引發外界擔憂。

普丁在與其軍事顧問團見面並檢討2016年的國防方針期間提及，俄國必須盡快增強所持有的核武能力，尤其必須著重於開發並擁有能避開任何飛彈反制措施的彈道飛彈上，而雖然他認為核子擴散是重大的全球議題，他「並不保證」不會對歐洲使用。

他也意有所指的暗示，俄國正密切觀察與全球軍事平衡有無轉變，尤其是「與俄國毗鄰的國界」處，結合普丁對於飛彈的重視，這極有可能是指美國在東歐國家安設，對外宣稱用以防禦伊朗的飛彈防禦系統，警告意味明顯。

根據美國不屬任何黨派的武裝控管協會(Arms Control Association)，現階段美國對俄國的核武數量是7100對7300，在數量上略居於劣勢。

在川普推文後，川普交接團隊的通訊部長Jason Miller指出，根據團隊的解讀，川普的原意應該不是要引發核武競賽，而是要強調避免核子擴散的重要性，尤其是要防止恐怖組織與流氓國家取得這種大規模毀滅性武器，而強化核武能力以增強美國軍事力量，正是最好的阻止方式。

然而，川普的言論明顯與歐巴馬的政策背道而馳，因為歐巴馬多次重申美國的最終目標，是以非核的方式追求永久和平，並在任期內裁撤多餘核武，希望以特種行動和更多精準打擊取代大規模毀滅性武器。

然而，在不到一個月的時間內，這位積極減少核武影響的總統將不再有權掌握核武的按鈕，這顆危險按鈕的主人，將變成曾公開宣稱「不排除使用大規模毀滅性武器」的川普。

川普也曾在演講中表示，美國軍費無法再負擔海外行動，要求盟國自行負責國防，且為了強化盟國自衛力量，他鼓勵像是日本、韓國等美國盟友發展核子武器，而原因則是，「反正他們遲早會有」。

全球對抗核武的戰爭將會功虧一簣嗎？