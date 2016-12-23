聖誕節心血管疾病增多 天氣太冷還是大餐吃太多？

數十年來，研究人員一直疑惑，聖誕節和新年期間因心血管相關疾病而死亡的人數往往較一年中其他月份還多，多數人以為這是豐盛的節日大餐所致，但由於聖誕節適逢一年最冷的月份，同時是好發流感相關症狀的季節，因此很難確切了解心血管相關疾病死亡人數增加的原因。

《時代雜誌》(TIME)報導，由墨爾本大學Josh Knight領軍的研究團隊，決定消除氣候變數來進行初步研究。由於紐西蘭位在南半球，聖誕節與新年期間正好是夏季，因此他與研究團隊觀察25年來紐西蘭的死亡率，試圖找出節日對心血管疾病所致的死亡率有何影響。

他們發現，即使紐西蘭的聖誕節很溫暖，這個節日的死亡率還是比其他月份高出4%，死者的年紀也較平常月份稍微下降，這說明了，聖誕節與新年季本身就可能是死亡率高漲的主因，與天氣或寒冷低溫引發的健康疾病沒有太大關聯。

儘管其他研究對這份研究結果仍有所懷疑，質疑這份研究並未排除所有可能干擾的因素，但我們還是可以發現，節日對許多人來說是壓力的來源，特別是當社交與經濟壓力重疊時，就可能升高血壓，同時加劇引發心臟疾病的危險因子。

此外，人們特別容易在節日飽食豐盛大餐，從美味可口的甜食到令人食指大動的肉類，這也可能是生成心血管疾病高峰期的原因之一；而好友與美食相伴的佳節，也往往容易飲酒過量，這也容易引發心血管相關疾病。

其實，也有其他較不顯著的因素，Knight就提到，歲末年初是很多人犒賞一年辛勞、出國度假的時刻，當身處一個不熟悉的生活與飲食環境，更不容易即時尋求醫療協助。而若人們本來就已經生病，就可能產生專家所說的「死亡轉移」(displacement of death)，也就是為了要與親朋好友度過最後一次節日，而延緩死亡的症狀。

Knight和他的研究團隊強調，這些成果只是提供未來研究「聖誕季死亡率攀升」的出發點，並非完整的研究結果，且至少研究人員可以知道，天氣與低溫可能並非這個季節死亡率攀升的元凶。