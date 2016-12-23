義大利政府出手 200億歐元救銀行

義大利政府在23日同意撥出200億歐元的款項，對國內慘淡的銀行業提供紓困，而主要對象是國內第三大銀行西雅那銀行集團(Monte dei Paschi)。

義大利政府在該集團未能以私募方式取得目標的50億歐元紓困款項後，決定出手提供幫助，在這之前，該集團就已經呼籲，如果希望銀行能維持運作，勢必需要政府挹注資金，而根據歐盟的規定，如果有銀行接受國家紓困，必須強迫將所有次級債券轉為股票。

然而，國家的介入承擔上千名散戶流失的風險，且這些散戶大概持有價值20億歐元的西雅那債券，對此，歐盟設計了合適的規定給紓困政府遵守，以避免政府在使用稅金紓困疲弱銀行的同時，讓納稅人受到第一波經濟風暴的侵襲。

歷史悠久的西雅那銀行集團成立於1472年，甚至被認為是全世界僅存的最老牌銀行之一，不過今(2016)年7月歐洲銀行業管理局(EBA)實施泛歐洲銀行業壓力測試(Europe-wide stress test)的時候，該集團並未過關，這主要導因於他們帳面上價值上億歐元的高風險債券屬於次級貸款，EBA認為，西雅那的借款人不具能力還款。

而自從這項資訊曝光後，西雅那持續每況愈下，本週三(21日)，西雅那坦承，明(2017)年4月以前，集團內部可供調度，接近110億歐元的基金就會用罄，在此之前西雅那曾保證他們可支用的款項應該足以讓他們運作11個月。

更糟的是，110億歐元在4月前用完可能還不是最糟的狀況，資金使用的速度還可能加倍，在5月達到150億歐元。