〈時評〉國民黨往死胡同走



國民黨主席提前開戰，不過，在黨主席洪秀柱的領導之下，未來的國民黨可能愈走愈深藍，這樣的政治光譜，幾乎快與新黨沒啥兩樣，說不定還可以取而代之，成為真正的中國國民黨。



在洪秀柱領導的中央黨部，積極想要推動黨主席提前改選，同時改變黃復興黨部的黨代表選舉方式，來確保她連任黨主席之路，再藉此重新挑戰下一屆的總統大位。



國民黨原本想在中常會通過這些提案，卻因為不滿洪秀柱的中常委私底下串連，讓洪秀柱等不到人，只好自行宣布開會；這樣的結果，也代表一股反洪秀柱的勢力不斷集結當中。



問題是，這股力量的搭上線，找到著力點，並非頭一遭，早在今年度黨主席補選時，反洪秀柱的本土勢力推出黃敏惠參選，結果以極為懸殊的得票率敗陣下來，這也代表不論是本土派，或是反洪秀柱的力量，不足以抗衡。



特別是，國民黨的黃復興黨部，幾乎是鐵票部隊，這次若是更改黨代表的選制後，黃復興的勢力將再度擴張，在彼此利益共生下，成為洪秀柱打下國民黨中央的部隊。



只是，黨主席選舉是透過黨員直選產生，總統大選卻是全部公民票選，選民結構上存在根本上的差異，以黃復興的政治色彩來說，絕對無法成為打天下的部隊。不僅如此，還可能將國民黨推向險境，也就是愈變愈藍，將自身推向政治光譜的極端，而不是向中間選民靠攏。



國民黨內不乏頭腦清楚的人士，很了解這一切，只不過類似意見，不見容於現在的國民黨領導階層，目前黨內的既得利益者，亦無意去變動這些優勢，此一趨勢發展，可以預見的是，國民黨的路愈走愈窄，甚至是往死胡同裡拚命鑽。

（作者李平華，資深媒體人）

