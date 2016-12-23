立院將審婚姻平權 藍營鼓勵藍委勿出席

（中央社記者王承中台北23日電）國民黨團總召廖國棟今天針對立法院司法及法制委員會將在26日審查婚姻平權修法草案表示，當天會議鼓勵國民黨立委不要出席，「這是民進黨起的火，如何滅火是民進黨的事」。

立法院司法及法制委員會26日將審查婚姻平權相關修法草案，國民黨立法院黨團今天召開黨團大會討論。廖國棟受訪時表示，當天的會議，國民黨團原則上不參加，鼓勵國民黨立委不要去委員會。

他說，「要讓大家知道，這是民進黨起的火，如何滅火是民進黨的事」。

廖國棟指出，國民黨立委大多站在「護家」這一塊，但國民黨立委許毓仁堅持他有提案，所以他必須要在委員會的現場，黨團這邊也不能拒絕他，所以他會在現場處理自己的提案，而黨團則會鼓勵其他國民黨立委不要去委員會。

廖國棟表示，26日當天正反兩方將各據一邊，他很不願看到這樣的狀況，一直這樣下去，社會將越來越對立。國民黨團不認為這件事必須要處理，最好是出了委員會就冰凍起來，他會再跟民進黨立法院黨團總召柯建銘談。

他透露，柯建銘也非常的煩惱，不知道該怎麼辦。

對此，許毓仁表示，自己有提案，一定會從頭待到尾。況且鼓勵不出席只是其他立委提出的建議，不是黨團的決議，所以怎麼可能會沒人出席？且如果都不出席，等於也是給對方去做文章。

許毓仁說，他在黨團大會上發言指出，這件事從頭到尾黨團的立場就是開放，他是提案人，會要求逐條審查，堅持到底，這本來就是價值光譜的兩端，對於個人意見的表達也都尊重，但他強調，黨團不應該有官方的立場。1051223